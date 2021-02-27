En Pahalısından En Ucuzuna Tesla'nın Ürettiği Tüm Arabalar

Kısa zamanda büyük inavasyonlara imza atan elektrikli otomobil devi Tesla, 2008'den bu yana birçok elektrikli otomobil modelini görücüye sundu ve bu otomobillerin hepsi kuşkusuz çok konuşuldu. Gelin bu çok ilgi gören modellerini en pahalısından en ucuzuna birlikte inceleyelim.

Tesla, geleneksel otomobil markaların alışılagelmiş araç üretimine dur diyerek, son derece radikal değişiklikler yapıyor ve çıkardığı her yeni modelle otomobil sektörünün ezberlerini bozmaya devam ediyor.

Her geçen gün otomobillerine eklediği yeni teknolojilerle otomobilseverleri heycanlandıran Tesla’nın en pahalısından en ucuzuna tüm modellerini bu yazımızda sizler için derledik.

En pahalısından en ucuzuna Tesla modelleri

Tesla Model X

Tesla Model S

Tesla Model Y

Tesla Model 3

Şahin kanatları ile elektrikli SUV Tesla Model X:

Başlangıç fiyatı: 81,190 Dolar (ABD fiyatıdır.)

Tesla Model X için elektrikli araçların zirvesi ifadesini kullanabiliriz. Sahip olduğu özellikler ve fiyatı da bu söylemin doğruluğunu kanıtlar niteliğinde. 7 kişilik oturma kapasitesine sahip elektrikli otomotiv Tesla Model X tasarımın büyük bir kısmını(özellikle iç tasarımını) Model S’e borçlu.

Aracın tartışmasız en dikkat çeken özelliklerinden biri de “falcon wings” diye adlandırılan yukarıya açılır elektronik kapıları. Tesla’nın tasarımcıları bu kapıları,1985 yılında vizyona giren Amerikan bilim kurgu filmi Geleceğe Dönüş’ten esinlenerek tasarladıklarını belirtiyor.

Tesla’nın özellikle üzerinde durduğu tam otonom sürüş teknolojisini kullanmak istiyorsanız her modelde olduğu gibi bu modelde de ek ücret ödemeniz gerekyior. Eğer Model X otomobilinizde tam otonom bir sürüş keyfi sürmek istiyorsanız 10 bin dolar daha ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak otomatik pilot özelliği için ücret ödemiyorsunuz Tesla bu özelliği standart olarak sunuyor.

Dünyanın en hızlı SUV’u olan bu aracın batarya menzili ve 0-100km/s hızlanması şu şekilde:

Tesla Model X Long Range: 360 Mil(580 km), 3.1 saniye 0-100km/s

Tesla Model X Plaid: 340 Mil(550 km), 2.5 saniye 0-100km/s

Spor elektrikli otomobil: Tesla Model S

Başlangıç fiyatı: 70,620 Dolar (ABD fiyatıdır.)

Tesla Model S, bir Jaguar'da bulabileceğiniz benzerlikte, uzun ve alçak tasarım çizgilere sahip, son derece donanımlı bir sedan modeldir.

Model S önceki sürümlerinden bazılarında arkadan çekiş prensibiyle çalışırken, son üretilen Model S’lerin tümü dört tekerlekten çekişli olarak çalışıyor. Bu da Model S’i performans açısından daha da güçlü kılıyor. Performans konusunda fazlasıyla iyi olan Model S’in Plaid versiyonu inanması güç olsa da tam 1020 beygir gücünde.

Model S ilk olarak 2012’de piyasaya sürüldü ve Tesla’nın bir otomobil üreticisi olarak piyasaya girmesine yardımcı oldu. Tesla, görücüye çıktığından beri Model S’yi güncellemeye devam etti ve son olarak şuan Model S’in üç versiyonu bulunuyor: Long Range Plus; Ekose; ve Plaid+. Standart ve Performans modelleri kısa süre önce ürün gamından çıkarıldı.

Tesla’nın ürettiği en performanslı otomobili olan Model S, hız tutkunlarının beğeneceği türden 0-100 performansı verirken aynı zamanda çok iyi batarya menzillerine de sahip:

Tesla Model S Long Range: 412 mil(660 km) menzil, 3.1 saniye 0-100km/s

Tesla Model S Plaid: 390 mil(580km) menzil, 2 saniye 0-100km/s

Devlerle yarışan otomobil ve SUV hibriti: Tesla Model Y

Başlangıç fiyatı: 49,200 Dolar (ABD fiyatıdır.)

Tesla Model Y tam anlamıyla Tesla’nın kompakt SUV’u olarak geçiyor. Çünkü diğer SUV model olan Model X’e göre Model Y hem daha küçük ebatlarda hem de daha ekonomik. Yani aslında Model Y Tesla’nın en ucuz modeli Model 3 ile en donanımlı aracı Model X arasındaki boşluğu dolduruyor. Aynı zamanda dilerseniz 3 bin dolar daha ödeyerek aracınıza 2 koltuk daha ekleyerek kapasiteyi 7 kişiye çıkarabilirsiniz.

Kompakt SUV segmenti günümüzde en çok satan segmentlerdendir ve elektrikli seçeneği yok denecek kadar azdır. Bu yüzden Tesla Model Y ile elini rakiplerine karşı bir hayli güçlendirmiştir. Model X ve Model S’ye göre daha yavaş bir otomobil olsa da performans versiyon Model Y’nin 0-100 performansı, Bentley’in SUV modeli 626 beygir gücünde Bentayga’dan bile daha iyi. Tesla Model Y’nin batarya menzili ve 0-100km/s süresi işte şu şekilde:

Standart Range: 244 mil(392 km) batarya menzili, 5.3 saniye 0-100km/s

Long Range: 326 mil(525 km) batarya menzili, 4.8 saniye 0-100km/s

Performance: 303 mil(488km) batarya menzili, 3.5 saniye 0-100km/s

Ailenin en ucuzu: Tesla Model 3

Başlangıç fiyatı: 36.200 Dolar (ABD fiyatıdır.)

Tesla’nın ürettiği en ekonomik ve en hafif olan aracı Tesla Model 3, 2016 yılında Amerika’da Model S’ye uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürüldü ve güncel fiyatıyla Tesla’nın sattığı en ucuz otomobil.

Dört kapılı bir sedan olan Model 3, bir dizi seçenekle piyasaya sürüldü, ancak şu an sadece üç farklı seçenekle satılacak şekilde düzenlendi. Diğer modellerde de olduğu gibi otomatik pilot Model 3’te de standart ancak tam otonom sürüş özelliğini aktif etmek istediğinizde 10 bin dolar daha gözden çıkarmanız gerekiyor.

Tesla Model 3 hakkında bilmeniz gereken batarya menzili ve 0-100km/s hızlanması şu şekilde:

Standart Range Plus: 263 mil(423 km) batarya menzili, 5.3 saniye 0-100km/s

Long Range: 353 mil(568 km) batarya menzili, 4.2 saniye 0-100km/s

Performance: 315 mil(507 km) batarya menzili, 3.1 saniye 0-100km/s

Yakın zamanda yollara çıkması beklenen Tesla modelleri

Tesla Cybertruck

Tesla Roadster

Tesla Semi

Tesla, çıkması beklenen modeller için kesin bir tarih veremiyor, ancak ilk önce Cybertruck modelinin teslim edilmesi bekleniyor. Tesla zaten 2020 yılında müşterilerden Cybertruck için ön ödeme almıştı. Diğer Tesla modelleri ise tahminen 2022’de yollarda olacak.

Günümüzde artık tüm otomobil devleri elektrikleşmeye çalışıyor ve Tesla şu an için kuşkusuz bu hareketin en önde gelen ismi. Sizler Tesla otomobilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla bu sektörün en iyisi mi? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşın.