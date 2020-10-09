Tesla Roadster, Mars’a İlk Yakın Uçuşunu Gerçekleştirdi

SpaceX’in 6 Şubat 2018’de dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’yle Mars’a gitmek üzere uzaya gönderdiği Tesla Roadster aracı ve içindeki Starman, sonunda kızıl gezegene ilk yakın uçuşunu gerçekleştirdi.

Elon Musk’ın en az kendisi kadar çılgın olan SpaceX ve Tesla firmalarının ortaklığında 2018 yılında uzaya fırlatılan Tesla Roadster uzay aracı, aradan geçen 2,5 yılın ardından Mars’a ulaştı. SpaceX’in dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy’yle beraber uzaya yolladığı Tesla Roadster ve içinde bulunan Starman, dün Mars’a ulaştı.

Mars’a 8 milyon kilometre kadar yaklaşarak ilk yakın geçişini gerçekleştiren Tesla Roadster, 975 günlük yolculuğunda toplamda 2,1 milyar kilometre yol katetmiş oldu. Bu süreçte hızını sürekli artıran araba, şu anda saatte 28 bin kilometre hızla seyahat etmeye devam ediyor. Tesla Roadster ve bu arabanın şoförü Starman’in yolculuğunu canlı olarak whereisroadster.com adresinden takip edebiliyorsunuz.

SpaceX, 8 Ekim’de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “En son Dünya’dan ayrılırken gördüğümüz Starman, bugün Mars’a ilk yakın geçişini gerçekleştirdi - Kızıl gezegene 0,05 astronomik birim, yani 5 milyon mil kadar yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güçlü roketiyle uzaya gönderildi

Elon Musk'a ait şirketler, 2018’de yaptığı bu fırlatışla belki de milyarlarca dolarla satın alamayacağı bir reklamı Tesla markasına kazandırmıştı. Yine kendisine ait bir firma olan SpaceX’in esasen 3 Falcon 9 roketi birleştirilerek oluşturulan roketi Falcon Heavy, bu devasa itki gücünü bir Roadster’ı uzaya çıkarmak için test etmişti. Üstelik bu fırlatılışın ardından uzay alanında en özel anlardan biri olan iki roketin aynı anda yere inişini görme şansına erişmiştik.

Önümüzdeki günlerde Roadster ve Starman’in Mars çevresinde fotoğraflarını da görmeyi bekliyoruz. Yolculukla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.