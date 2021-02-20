Tesla Cybertruck’tan ve 2016 yılında duyurduğu Tesla Semi tır modeli ile iş ve taşımacılık pazarına oldukça sağlam bir giriş yapmayı planlıyor. Özellikle Tesla Model 3’ün stok sorunları nedeniyle ertelenen Tesla Semi tır üretimine 2021 yılı içerisinde başlanacak. Tek şarj ile oldukça uzun kilometrelerce yol alması beklenen Tesla Semi tırın fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Elon Musk, Tesla’nın sadece günlük binek otomobiller üreten bir marka olarak kalmasını istemiyor. Bu yüzden duyurduğu Cybertruck ve Tesla Semi tır modelleri ile iş dünyasına da elektrikli araçların konforunu ve tasarrufunu getirmeye çalışıyor. Aslen 2016 yılında duyurulan Tesla Semi, artık düşündüğümüzden daha yakın zamanda yollara çıkabilir.

2021 yılı içerisinde seri üretime geçecek olan Tesla Semi, ABD’deki nakliye şirketlerinin yeni göz bebeği olacak gibi duruyor. Her ne kadar Tesla Semi’nin tahmini fiyatı beklenenin bir tık üzerinde yer alsa da yıllık olarak şirketlere kazandıracağı yakıt tasarrufu ile bu açığı kapatacak gibi duruyor. Hazırsanız hep beraber Tesla Semi tırın bilinen özelliklerine ve fiyatına yakından bir göz atalım.

Tesla Semi hakkında bildiklerimiz:

Batarya kapasitesi ve menzili

Şarj hızı

Kullanılan motorlar ve Tesla Semi’nin hızı

İlk üretim kapasitesi ve rezervasyon masrafları

Tesla Semi otonom özellikleri

Tesla Semi fiyatı ve yakıt tasarrufu

Batarya kapasitesi ve menzili:

Tesla Semi elektrikli bir tır olduğu için en çok merak edilen konuların başında modelin batarya kapasitesi ve katedebiliceği menzil geliyor. Her ne kadar Elon Musk çıkacak iki Tesla Semi modelinin de batarya kapasitelerini açıklamasa da küçük bir matematikle yaklaşık batarya kapasitesi hesaplanabiliyor. Tesla’nın sitesinde açıklanan bilgilere göre Tesla Semi bir mil başına ortalama 2 kWh enerji harcıyor.

Giriş seviyesi Tesla Semi modelinin 300 mil (480 km) menzile sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, bu model yaklaşık 500 kWh değerinde batarya kapasitesine sahip olacaktır. Elon Musk’ın da son zamanlardaki açıklaması ilk parti giriş seviyesi Tesla Semi tırların 500 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacağını destekler nitelikte. Tesla Semi’nin daha büyük ve daha uzun menzilli modeli ise 500 mil (800 km) menzile sahip. Bu modelin batarya kapasitesi ise yine aynı hesaplama ile 900 ila 1100 kWh arası olarak hesaplanabilir.

Tesla Semi’nin şarj hızı:

Koca bir tırın bataryasını doldurmak tabii ki diğer Tesla modellerinde olduğu kadar kolay olmayacaktır. Elon Musk’ın açıklamalarına göre Tesla, Semi kullanıcılarının “mega şarj” istasyonları kurması için şirketler ile ortak çalışma planları oluşturacak. Bu mega şarj istasyonlarının her biri saatte 1.000 kilowatt şarj etme gücüne sahip olacak. Bu sayede bu şarj istasyonları sadece yarım saat içerisinde 400 millik (650 km) enerjiyi Tesla Semi bataryalarına aktarabiliyor olacaklar.

Tesla Semi’nin erken müşterilerinden olan Anheuser-Busch, Pepsi ve UPS gibi şirketler bu şarj istasyonlarını kendi merkezlerine kurmaya başlamış durumda . Otoban kenarlarında da önümüzdeki yıllarda mega şarj istasyonlarının kurulması planlanıyor.

Kullanılan motorlar ve Tesla Semi’nin hızı:

Tesla Semi için kullanılacak motorlar Tesla Model 3’te kullanılan motorlar ile hemen hemen aynı olacak. Fakat Tesla Semi’de her bir tekerlek için ayrı olmak üzere 4 farklı motor kullanılacak. Tek bir Tesla Model 3 motoru kendi başına 300 beygir gücü üretme kapasitesine sahip. Bu motorları 4 ile çarptığımızda ve motorların birbirine bağlanması sonucu kaybedilecek beygir gücü değerleri düşüldüğünde Tesla Semi modellerinin en az 1.000 en fazla 2.000 beygir gücü üretmesi bekleniyor.

Tesla Semi’nin hızına baktığımızda da özellikle bu modelin aerodinamik tasarımı, hızlanmaya büyük ölçüde katkı sağlıyor. Tesla Semi yüksüz hâlde 0’dan 100 kilometreye 5 saniyede ulaşabiliyorken, tam yükte ise 100 kilometreye 20 saniyede ulaşıyor. Ayrıca 36.000 kg civarında maksimum yük taşıyan Tesla Semi, bu yükteyken de saatte 95 kilometre hızı koruyabiliyor.

İlk üretim kapasitesi ve rezervasyon masrafları:

Tesla Semi’nin hangi modelinden ne kadar üretileceği şu an tam olarak bilinmiyor. Fakat yine Elon Musk’ın yaptığı açıklamalara göre şu ana kadar 2.000’in üzerinde Tesla Semi ön siparişi verilmiş durumda. En çok Tesla Semi sipariş eden şirketler ise 125 adet Tesla Semi ile UPS, 100 adet ile Pepsi, 50 adet ile Wal-Mart ve 50 adet Los Angeles merkezli TCI Transportation şeklinde sıralanıyor.

Bugün Tesla Semi sipariş vermek istediğinizde ise karşımıza oldukça yüklü sipariş masrafları çıkıyor. Tesla, ilk Tesla Semi siparişi için 5.000 Dolar kredi kartı ödemesi ve 15.000 Dolar da havale ödemesi istiyor. İlk siparişten sonraki her bir Tesla Semi için de ekstra 20.000 Dolar havale ödemesi isteniyor.

Tesla Semi otonom özellikleri:

Tesla’nın ilk tamamen otonom olan aracı, garip bir şekilde Tesla Semi olabilir. Tesla Semi tırın kabin tasarımı da bu kanıyı destekler nitelikte. Her ne kadar Elon Musk, Tesla Semi’nin tüm özelliklerini ortaya dökmese de bu modelin merkezde bulunan tek koltuklu uzay mekiği benzeri tasarımı, otomatik pilotta iken sürücünün daha iyi çevre kontrolü yapmasını sağlayacak. Ayrıca bu tek sürücü koltuğunun iki yanında bulunan akıllı ekranlar da otonom deneyimini ve yine sürücü kontrolünü destekleyecek.

Fakat tamamen otonom olma yolunda Tesla Semi’nin önünde bir engel bulunuyor. Her ne kadar California eyaletinde orta düzey kamyonetlerin ve binek araçların otonom testi serbest olsa da toplam ağırlığı 4,5 tonu aşan araçların sürücü olsa dâhi test edilmeleri yasak. Tesla Semi diğer Tesla modellerinde standart olan otomatik fren, engel tanıma, şerit takip sistemi ve benzeri otonom teknolojilerine sahip olsa da tamamen otonom olması için epey bir süre gerekecek gibi duruyor.

Tesla Semi fiyatı ve yakıt tasarrufu:

Tesla Semi’nin iki farklı modeli olacağını belirtmiştik. Yaklaşık olarak 480 km menzile ve 500 kWh civarı batarya kapasitesine sahip olacak ilk seri Tesla Semi tırın başlangıç fiyatı 150.000 Dolar olarak listeleniyor. Daha sonra üretime girecek 800 km menzilli ikinci modelin başlangıç fiyatı ise 180.000 Dolar olacak. Ayrıca Tesla Semi’nin Tesla Roadster modelinde de gördüğümüz özel tasarıma sahip Founders versiyonu da olacak. Bu versiyonun rezervasyon fiyatı ise şu an 200.000 Dolar olarak listeleniyor. Founders Series Tesla Semi’nin özelliklerini ise şu an ne yazık ki bilmiyoruz.

Peki ABD’nin büyük şirketleri neden hiç düşünmeden Tesla Semi tırlara yöneliyorlar? Bu yönelimin en büyük nedenlerinden biri Tesla Semi’nin sadece iki yıl içerisinde fiyatından daha fazla yakıt tasarrufu sağlaması. Elon Musk’ın açıkladığı plana göre Tesla Semi sadece iki yıl içerisinde 200.000 Doların üzerinde yakıt tasarrufu sağlıyor. Tesla Semi’nin elektrikli motorlarının ise yaklaşık 1,6 milyon kilometre sürüş ömrüne sahip olması bekleniyor.

Tesla’nın yeni elektrikli tırı Tesla Semi hakkında bildiklerimiz aktardığımız içeriğimizin sonuna geldik. Birkaç yıl içerisinde Tesla haricinde Volvo, Volkswagen, Toyota ve daha birçok otomobil üreticisinin tamamen elektrikli tırlarını göreceğiz gibi duruyor. Sizler Tesla Semi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.