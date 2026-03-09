Bir Ülke Daha 16 Yaşından Küçüklerin Sosyal Medya Kullanmasını Yasakladı

Endonezya'dan çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan bir yasal düzenleme geldi. Düzenleme kapsamında 16 yaşından küçük olan çocukların sosyal medya hesapları, platformlar tarafından silinecek. Düzenleme, ilk aşamada büyük platformları hedef alacak.

Son dönemlerde Türkiye'de de gündem olan çocukların sosyal medya kullanımı, aslında küresel bir mesele ve diğer hükûmetler de bu konuya özen göstermeye başlamış durumdalar. Bu bağlamda; Avustralya zaten çok önceden çocukların sosyal medya kullanımını yasakladı. Ayrıca İspanya ve Malezya da benzer düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de Endonezya hükûmeti, çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir düzenlemeyi onayladı. 28 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında sosyal medya platformları, 16 yaşından küçük olan tüm kullanıcıların hesaplarını silecekler.

Düzenleme nasıl işleyecek?

Endonezya hükûmetinin yeni düzenlemesi, kademeli olarak hayata geçirilecek. Düzenleme, önce en büyük platformları hedef alacak. İlk aşamada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox gibi platformların yanı sıra Bigo Live gibi büyük canlı yayın platformları, kullanıcı hesaplarını silecek. Ardından daha küçük çaplı platformlara geçiş yapılacak.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid tarafından yapılan açıklamada, tüm sosyal medya platformlarının bu karara uymaları gerektiği ifade edildi. Konunun en büyük muhattaplarından Meta ise henüz kendilerine yapılan bir bildirim olmadığını, düzenlemenin detaylarının netleşmesi ile çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.