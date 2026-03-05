Tümü Webekno
Sosyal Medya ve Oyunlara Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu: 15 Yaş Altına Yasak, Oyunlara Yaş Sınırı ve Dahası...

Geçtiğimiz haftalarda mevcut sosyal medya düzenlemesine dâhil edilen oyunlara ve oyun platformlarına yönelik düzenlemeler bugün TBMM'ye kanun teklifi olarak sunuldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sosyal medya ve oyunlara yönelik uzun süredir konuşulan kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuldu.

Yeni düzenleme çocukların korunmasından reklam yasaklarına, para cezalarından internet bant daraltmaya kadar birçok sert önlem içeriyor.

15 yaş altına sosyal medya yasağı

Teklife göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda olacak.

15 yaşını doldurmuş çocuklar için ise ayrı ve güvenli bir hizmet modeli uygulanacak. Ayrıca:

  • Ebeveyn kontrol araçları zorunlu olacak.
  • Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri ebeveyn onayına bağlanabilecek.
  • Kullanım süresi izlenebilecek ve sınırlandırılabilecek.
  • Aldatıcı reklamlara karşı önlem alınacak.

Günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağlar, mahkeme kararlarını en geç 1 saat içinde uygulamak zorunda kalacak.

Uymayanlara reklam yasağı ve %90’a kadar bant daraltma

Yükümlülükleri yerine getirmeyen platformlara önce idari para cezası kesilecek. 30 gün içinde gereği yapılmazsa:

  • Türkiye’den yeni reklam almaları yasaklanacak.
  • Para transferi engellenecek.
  • 3 ay sonunda hâlâ uyum sağlanmazsa internet bant genişliği önce %50, ardından %90’a kadar daraltılabilecek.

Kararlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanacak ve erişim sağlayıcılar en geç 4 saat içinde gereğini yerine getirecek.

Oyunlara da yaş sınırı ve temsilci şartı geliyor

Dijital oyun sektörü de bu düzenlemenin bir parçası hâline getirilmiş durumda. Düzenlemeye göre:

  • Oyun sağlayıcılar, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirecek.
  • Derecelendirilmemiş oyunlar en yüksek yaş kategorisinden sunulabilecek.
  • Günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları Türkiye’de temsilci bulunduracak.
  • Ebeveyn kontrol sistemleri oyun platformları için zorunlu olacak.

Kurallara uymayan oyun dağıtıcılarına 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar para cezası verilebilecek. Süreç sonunda bant daraltma yaptırımı burada da uygulanabilecek.

Bu yeni düzenleme yasalaşırsa birçok madde 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

