EPGİS, akaryakıt istasyonlarının zor durumda olduklarını ifade etti. Sendikaya göre akaryakıt istasyonları, bir şeyler yapılmazsa kapanma riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Peki sorun ne?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), araç sahibi olan tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Sendika, akaryakıt istasyonlarının çok zor durumda kaldıklarını, vatandaşların çok yakında kapalı istasyonlar görebileceklerini açıkladı. Peki akaryakıt sektörü, neden böyle bir duruma düştü? Neler oluyor?

EPGİS'in iddiasına göre bankalar, adeta akaryakıt istasyonlarının ortağı haline gelmiş durumdalar. Bunun nedeni, akaryakıt alımlarının genellikle kredi kartı ile yapılıyor oluşu. Hatırlayan okurlarımız vardır; "Ben hep 100 liralık alıyorum." dönemlerinde benzinin litresi 4-5 TL arasındaydı ve 100 TL'lik benzinle yüzlerce kilometre gidilebiliyordu. Şimdiyse 100 TL'ye sadece 2,5 - 3 litre benzin alınabiliyor ve bununla 100 kilometre gitmek bile mümkün değil. EPGİS'e göre bu durum, akaryakıt istasyonlarını kapanmanın eşiğine getirdi.

"Kâr marjı yüzde 1,3"

EPGİS'in resmî sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre akaryakıt istasyonlarının kâr marjı, yüzde 1,3'lere kadar geriledi. Bu oran ile tüm giderlerin karşılanması gerektiğini anlatan EPGİS, sürdürülebilirlik durumunun ortadan kalktığını söylüyor. EPGİS'in açıklamasına göre istasyonlardaki gelir gider dağılımı şöyle:

Brüt kâr marjı: %8,6

%8,6 Bayiye kalan brüt kâr marjı: %4,3

%4,3 Banka POS komisyon oranı: %3

%3 Bayiye kalan net kâr marjı: %1,3

EPGİS'e göre 3 seçenek var

EPGİS, akaryakıt istasyonlarının içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için 3 seçenek olduğunu söylüyor. Bu seçenekler; brüt kâr marjının artırılması (akaryakıt fiyatlarını doğrudan artırır), POS komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi veya istasyonların kapanması...

EPGİS'in X'te yaptığı paylaşım:

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