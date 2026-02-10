Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Epic Games'in çok beklenen Kış İndirimi başladı. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen yeni oyunları sizler için derledik.

Oyun fiyatları uçup gitmişken ülkemizdeki oyunseverler, platformların düzenlediği kampanyaları takip etmeye çalışıyordu. Şimdi ise sunduğu indirimler ve kampanyalarla gönüllere taht kurmayı başaran Epic Games’ten yepyeni bir hamle geldi. Platform, çok beklenen Kış İndirimi’ni başlattı.

Epic Games Kış İndirimi kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Tabii ki bu oyunlar arasında yeni piyasaya sürülen yapımlar da var. Biz de kampanya kapsamında fiyatı düşenleri sizler için derledik.

Epic Games Kış İndirimi’nde fiyatı düşen yeni oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 2.599,99 TL 1.039,99 TL (%60) Battlefield 6 2.599 TL 1.689,99 TL (%35) Football Manager 26 1.999 TL 1.339,33 TL (%33) Borderlands 4 2.900 TL 2.030 TL (%30) Dying Light: The Beast 1.738 TL 1.303,50 TL (%25) Silent Hill f 2.799 TL 1.679,40 TL (%40) Titan Quest 2 810 TL 648 TL (%20) Rematch 599 TL 401,33 TL (%33) Total War: Three Kingdoms 2.499 TL 624,75 TL (%75) EA Sports Madden NFL 26 2.599,99 TL 779,99 TL (%70)

Epic Games’in Kış İndirimi 23 Şubat Pazartesi TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.