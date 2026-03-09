Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Sakın Kaçırmayın: Epic Games'te Eğlenceli Bir Hayatta Kalma Oyunu Bedava Oldu!

Normal fiyatı 55 TL olan The Assault: Survivor isimli bir oyun, Epic Games'te ücretsiz oldu. Aksiyon dolu hayatta kalma oyunu, tek veya çok oyunculu yapısı ile dikkat çekiyor.

Sakın Kaçırmayın: Epic Games'te Eğlenceli Bir Hayatta Kalma Oyunu Bedava Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Haftalık ücretsiz oyun kampanyaları ile oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, kısa bir süre önce politika değişikliğine gitti. Bu politika değişikliği kapsamında geliştiriciler, Epic Games'in kampanyalarından bağımsız olarak ücretsiz oyun kampanyaları başlatabilecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Black Apple isimli bir geliştirici, "The Assault: Survivor" ismini verdiği oyununu geçici süreliğine ücretsiz hâle getirdi. Oyunseverler, 14 Mart 2026 tarihine kadar bu oyunu hiçbir ödeme yapmadan kütüphanelerine ekleyebilecekler.

The Assault: Survivor nasıl bir oyun?

Başlıksız-1

Epic Games'te ücretsiz hâle gelen The Assault: Survivor, ister tek oyunculu isterseniz çok oyunculu oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kıyamet sonrasını anlatan bir hikâyeye sahip olan oyunda mutantlarla savaşmanız, kaynak aramanız ve elbette hayatta kalmanız gerekecek.

[5-12 Mart] Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Açıklandı [5-12 Mart] Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Açıklandı

The Assault: Survivor, normalde 55 TL karşılığında satın alınabilen, nispeten küçük bir oyun. Ancak alışılmışın dışına çıkmak isteyen oyunseverler, bu oyuna bir şans vermeyi düşünebilirler.

ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com