Sakın Kaçırmayın: Epic Games'te Eğlenceli Bir Hayatta Kalma Oyunu Bedava Oldu!

Normal fiyatı 55 TL olan The Assault: Survivor isimli bir oyun, Epic Games'te ücretsiz oldu. Aksiyon dolu hayatta kalma oyunu, tek veya çok oyunculu yapısı ile dikkat çekiyor.

Haftalık ücretsiz oyun kampanyaları ile oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, kısa bir süre önce politika değişikliğine gitti. Bu politika değişikliği kapsamında geliştiriciler, Epic Games'in kampanyalarından bağımsız olarak ücretsiz oyun kampanyaları başlatabilecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Black Apple isimli bir geliştirici, "The Assault: Survivor" ismini verdiği oyununu geçici süreliğine ücretsiz hâle getirdi. Oyunseverler, 14 Mart 2026 tarihine kadar bu oyunu hiçbir ödeme yapmadan kütüphanelerine ekleyebilecekler.

The Assault: Survivor nasıl bir oyun?

Epic Games'te ücretsiz hâle gelen The Assault: Survivor, ister tek oyunculu isterseniz çok oyunculu oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kıyamet sonrasını anlatan bir hikâyeye sahip olan oyunda mutantlarla savaşmanız, kaynak aramanız ve elbette hayatta kalmanız gerekecek.

The Assault: Survivor, normalde 55 TL karşılığında satın alınabilen, nispeten küçük bir oyun. Ancak alışılmışın dışına çıkmak isteyen oyunseverler, bu oyuna bir şans vermeyi düşünebilirler.