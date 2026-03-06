Tümü Webekno
[5-12 Mart] Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 115 TL değerindeki Turnip Boy Robs a Bank oldu. Bu oyunu, 12 Mart tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Turnip Boy Robs a Bank nasıl bir oyun?

Turnip Boy geri döndü! Bu sefer tüm zamanların en tuhaf soygununu gerçekleştirmek için korkunç Pickled Gang ile iş birliği yaptı. Rehineleri tehdit edin, değerli eşyaları çalın, polislerle savaşın ve dark web'den satın aldığınız araçları kullanarak Botanical Bank'ın kasalarına doğru ilerleyin.

Turnip Boy Robs a Bank fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

