Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen Mühendislik ve Yönetim Akademisi, 'Renklerin Paleti' teması ile bu sene 14 - 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Eskişehir'in en büyük öğrenci etkinliklerinden biri olan ve her sene birbirinden değerli markaları ağırlayarak öğrenciler ile 'festival' tadında bir araya getiren Mühendislik ve Yönetim Akademisi (MÜYAK), 14-15 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Bu sene 16. kez gerçekleştirilen etkinlik, 'Renklerin Paleti' teması ile pek çok markayı ve iş dünyasından profesyonelleri ağırlayacak. Etkinlikte katılımcıların sunumlarının yanında pek çok workshop, eğitim ve konserler de yer alacak.

Etkinlikte 'multidisiplinerlik' anlayışı üzerinde durulacak

10'dan fazla üst düzey konuşmacının gerçekleştireceği sunumlar, eğitimler ve workshoplar bu sene belirlenen tema doğrultusunda multidisiplinerlik konusu üzerinde duruacak.

Etkinlikte;

Şirketlerin Multidisiplinerliğe bakış açısı nedir ne değildir?

Şirketler yeni dünya düzeninde ne derece multidisipliner?

Renk Paletindeki yetkinlikler arasından hangileri göz önüne çıkar?

Çalışanların birden fazla renk ile bu dünyada yer alması firmaların başarısını etkiler mi?

gibi sorular profesyonellerin katılımıyla cevaplanırken bu eğitici konuşmaların yanında katılımcıları eğlenceli anlar da bekliyor olacak.

Siz de etkinlikteki yerinizi almak isterseniz buraya tıklayarak etkinliğin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.