Teknoloji her alanda gelişmişken güvenlik alanlarındaki eski yöntemler de yerini yavaş yavaş yenilerine bırakmaya başladı. Günümüzde telefonlar için yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucuları bulunurken benzer teknolojilerin başka alanlara kayması da şaşırtıcı olmasa gerek. Bugünkü Teknostore haberimizde sizlere Pizen P1 Parmak İzi Okuyuculu Akıllı Asma Kilidi tanıtacağız.

Kişisel eşyalarımızı, ortak kullanım alanlarında bize tahsis edilen dolaplara ya da çekmecelere bırakabiliyoruz. Bunlar genellikle anahtar ile kilitlenebilirken bu tarz önlemlerin alınmadığı dolaplar ya da çekmecelerle de karşılaşmışsınızdır. Değerli eşyalarınız için endişelenmeden aktivitenize devam etmenizi sağlayacak Pizen P1, anahtar derdini ortadan kaldırarak hızlı ve güvenli bir korumayı sizlere sunuyor.

Üzerinde bir adet parmak izi okuyucusu bulunan asma kilit sayesinde dilediğiniz her yere kolaylıkla götürebileceğiniz bir güvenlik önleminiz bulunacak. Anahtarlı ya da şifreli kilitlerin aksine ne anahtar taşımanız gerekecek ne de belirlediğiniz şifreyi aklınızda tutmak zorunda kalacaksınız. Fazlasıyla hızlı ve güvenilir olan parmak izi okuyucusu, sizin izin vermediğiniz kullanıcıların haricinde kimse tarafından açılamayacak. On farklı parmak izine kadar parmak izi kaydedebilen cihaz sayesinde yalnızca siz değil, gerekli bir durumda ailenizden herhangi biri de parmak izini kaydettiği takdirde akıllı asma kilidi kullanabilecek.

Pizen P1 Parmak İzi Okuyuculu Akıllı Asma Kilit

Cihaz elektronik olduğu için herkesin aklında şarj konusu bir sorunmuş gibi görünebilir ancak cihazın 300 mAh’lik pilinin yaklaşık iki senelik bir kullanım süresi vadettiğini söylemekte yarar var. Ayrıca cihazın suya karşı dayanıklı olması da minik kazalara karşı güvende olduğunuz anlamına geliyor. Ürünün inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Cihaz hakkında daha detaylı bilgiyi buraya tıklayarak Teknostore mağazamızda bulabilirsiniz. Ürünü inclemek için başlıkta bulunan linke tıklamanız yeterli olacaktır.