Teknostore’da Geçtiğimiz Yıl En Çok Satın Alınan 5 Ürün

Bu haberimizde geçtiğimiz yıla bir bakış atıp Teknostore üzerinde en çok tercih ettiğiniz 5 ürünü inceliyoruz.

Koca bir yılı geride bırakıp 2019 yılına giriş yapmış bulunuyoruz. Bu süre zarfında belirli akımlar ve teknolojik gelişmeler de meydana geldi. Teknostore ekibi olarak biz de bu gelişmelerin sonucunda doğan her türlü ihtiyaca yıl boyunca cevap vermek için çaba gösterdik.

Bu haberimizde geçen sene sizlerin Teknostore’da en çok tercih ettiğiniz ürünlere göz atacağız. Sanal gerçeklik gözlüğünden kulaklığa kadar farklı ürünlerin tercih edildiği listemize geçmeden önce beraber geçirdiğimiz bir yıl ve Teknostore’u tercih ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz.

Not: Aşağıdaki ürünler belirli bir şekilde sıralanmamıştır ve 19 Ocak 2019 tarihli fiyatlar temel alınmıştır. Başlıklara tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz sene müzik dinleyenlerin imdadına koşan JUO kulaklıkların farklı bir özelliği bulunuyor. Kendi içerisinde bulunan müzik çalar özelliği sayesinde SD kart takarak kulaklığı bir telefona bağlamadan müzik dinleyebilirsiniz. Bass karakterli yapısı sayesinde kulak içi kulaklıkların genelinde olduğu gibi tiz bir ses almazken dört saatlik pil ömrü sayesinde gün boyunca kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebileceksiniz. 2018’in en beğenilen kulaklığı JUO Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklığın Teknostore fiyatı ise 79,90 TL.

Kabloların kopmasından dert yananlar için geliştirilmiş şarj kablosu kopma, kırılma ve bükülme durumlarına ekstra dayanıklı bir şekilde tasarlandı. Yüksek veri aktarım hızına da sahip olan kabloyla hem telefonunuzu şarj edebilir hem de telefonunuzu bilgisayara bağlarken kullanabilirsiniz. Bir metre boyundaki Bix Android İçin Ultra Güçlendirilmiş Micro USB Şarj Kablosunu Teknostore mağazasında 24,90 TL fiyatla bulabilirsiniz.

Kimi evlerde modem evin uzak bir köşesinde olduğu için bağlantı konusunda sıkıntılar çekilebiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçen Xiaomi, Xiaomi Mi Wifi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici ile evinizin her yerinde güçlü bağlantı sunuyor. Çok katlı evlerin olmazsa olmazı sinyal güçlendirici Teknostore mağazamızda indirime girmiş durumda. Cihazı 119,90 TL yerine 79,90 TL almak için başlığa tıklayarak ilgili ürüne ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda sanal gerçeklik oyunlarının ve filmlerinin de artmasıyla birlikte bir çeşit ihtiyaç haline gelmiş sanal gerçeklik gözlüğü de geçen sene sizlerin en beğendiği ürünlerden biri oldu. Piyasadaki diğer rakiplerine nazaran uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, hafif ve dayanıklı malzemesiyle konfor sağlarken özel pedleriyle de yüzünüzde herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü ürününü Teknostore mağazasında 24,90 TL indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

Listemizin son ürününde bizleri tekrar Xiaomi karşılıyor. Akıllı bileklik denince akla gelen ürün Mi Band 3, OLED ekranının yanı sıra 20 günlük pil ömrüyle de gerçekten başarılı bir performans sunuyor. Aynı zamanda suya dayanıklı olan cihazın işlevleri arasında arama ve mesaj görüntüleme gibi standart özelliklerin dışında nabız ölçümü, uyku düzeni takibi, hava durumu, kalori ölçer ve adım ölçer benzeri onlarca özellik bulunuyor. Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik ürününe Teknostore mağazasından ulaşabilirsiniz. 239,90 TL değerindeki ürünün şu anki fiyatı 179,90 TL.

Xiaomi ile kapattığımız listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçen senenin en çok satan beş ürününü listelemiş olsak da, en çok satan diğer ürünleri görmek isterseniz bağlantıya tıklayarak Teknostore mağazasının çok satanlar kısmına ulaşabilirsiniz.