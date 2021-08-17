Singapur'da yapılan bir araştırma, Facebook'un depresyona yol açabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Facebook kullanırken tetiklenen kıskanma duygusu, insanların kıyas yapmasına yol açıyor. Bu da bir süre sonra depresyona dönüşüyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya, günümüzün ciddi bir bölümünü bu tür platformlarda harcamamıza yol açıyor. Elbette sosyal medya denildiği zaman akıllara ilk gelen platformlardan bir tanesi de Facebook. Hem çok eski hem de çok popüler bir platform olan Facebook'la ilgili yapılan bir araştırma ise bu platformun sağlımıza zararlı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Singapur'da hizmet vermekte olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı, Facebook ile depresyon arasında bir bağ olup olamayacağını anlamaya çalıştı. Çok sayıda kişinin katılımıyla geniş çaplı bir araştırma gerçekleştiren uzmanlar, çok çarpıcı bir sonuca ulaştılar. Yapılan araştırmaya göre Facebook, insanların depresyona girmelerine yol açabiliyor...

Facebook'ta uzun süre zaman geçiren insanlar, depresyona daha yatkın

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre Facebook'ta saatlerini harcayan insanlar, depresyona daha yatkın oluyorlar. Bunun nedeni ise Facebook'un, kıskanma duygusunu tetikleyebilen bir yapıya sahip olması. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Edson C. Tandoc Jr., Facebook'ta dolaşırken kendisinden daha iyi durumda olan insanlarla kıyaslama yapıldığını, bunun içgüdüsel olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte bu kıyas da bir süre sonra depresyona yol açıyor.

Yapılan araştırmaya göre Facebook nedeniyle depresyona girme konusunda yaş, cinsiyet ya da eğitim durumu gibi kriterlerin bir önemi yok. Yani herkes, Facebook kullanırken depresyona girebilir. Ayrıca Facebook kullanımına dayalı depresyon, insanı sosyal medyaya daha fazla çekiyor. O kişi hem Facebook hem de diğer platformlarda daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Bu da insanları bir depresyon döngüsü içerisine sokuyor. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise elbette uzman desteği almaktan geçiyor...