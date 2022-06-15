Fallout 5'i En Az 10 Yıl Daha Göremeyeceğiz

Oyun dünyasına kazınan serilerden Fallout'un bir sonraki oyunu olacak Fallout 5 hakkında bugün herkesi üzecek bir açıklama geldi. Bethesda kreatif direktörü Todd Howard, şirketin mevcut takvimini paylaştı. Bu takvim, Fallout 5 için en az bi' 10 yıl daha beklememiz gerektiğine işaret ediyor.

Oyun sektörünün en ağır başlı şirketlerinden birisi olan Bethesda, bugün pek çok oyuncuyu üzecek bir haber paylaştı. Stüdyonun kreatif direktörü Todd Howard, IGN ile yaptığı son röportajında bir sonraki Fallout 5 oyunu ve yine uzun zamandır beklenen Elder Scrolls 6 ile ilgili iç açıcı olmayan detaylar sundu.

Howard, Bethesda Game Studios’un şu anki planının 2023’te çıkacak Starfield’ı tamamlamak ve ardından Elder Scrolls serisinin bir sonraki oyununa odaklanmak olduğunu açıkladı. Öte yandan Howard, 2018’de duyurulan Elder Scrolls 6’nın halen ‘ön prodüksiyon’ sürecinde olduğunu açıkladı. Bu da elbette Fallout 5 için daha da kötü bir haber oldu.

Fallout 5'e daha 10 yılı aşkın süre olabilir:

“Evet, Elder Scrolls 6 ön prodüksiyon aşamasında. Elbette bundan sonra da Fallout 5’i yapıyor olacağız. Yani listemiz bir süreliğine oldukça dolu.”

Bethesda’nın oyun çıkarma konusundaki yavaşlığı tüm oyuncular tarafından bilinse de yeni açıklamalar, bunun en son ve en büyük kanıtı olacak niteliği taşıyor. Zira açıklamadan yola çıkacak olursak Elder Scrolls 6’nın geliştirme süreci 2023 yılı içinde başlayacak. Bu süreç muhtemelen birkaç yıl sürecek.

Elder Scrolls 6’nın çıkışıyla birlikteyse Bethesda ekibi, bu kez Fallout 5 üzerine yoğunlaşacak. Yani Fallout 5, her şeyin yolunda gitmesi ve Bethesda’nın tüm oyun dünyasını şoka uğratacak gerçek üstü bir hıza ulaşamaması durumunda şanslıysak 2030-35 yılları arasında bizlerle ancak buluşacak. Umarız dünyamız o tarihe kadar Fallout'un dünyasına dönüşmez...