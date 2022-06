Özel oyunlar dendiğinde akla ilk gelen platformların başında gelen PlayStation, oyunlarını teker teker bilgisayarlara da çıkarmaya başladı. Bizler de PlayStation’ın özel oyunlarda neden böyle bir politika değişikliğine gittiği konusuna etraflıca değinmek istedik.

PlayStation, oyunlarının PC’ye gelmesi konusunda hiç olmadığı kadar ciddi. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve God of War’ın ardından Uncharted: Legacy of Thieves Collection’ın da PC’ye geleceğini açıklayan şirket, geçtiğimiz haftalarda ise Spider-Man Remastered ile Spider-Man: Miles Morales’in de bilgisayarlar için çıkacağını duyurmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günler itibarıyla The Last of Us’ın da PC’ye geleceğini biliyoruz. 9 Haziran 2022’de yapılan duyuru, oyunun yeniden yapılmakta olan sürümünün, PC'ye de çıkacağını gözler önüne serdi. Peki oyunlarını sadece kendi platformuna çıkaran PlayStation, ne oldu da oyunlarını PC’ye getirmeye başladı? Gelin, bu soruyu hep birlikte cevaplayalım.

Önce eski günlerdeki alışkanlıklardan kurtulalım: ‘’Exclusive’’ teriminin günümüzdeki karşılığı

Şundan üç yıl önce, birisi çıkıp da ‘’God of War, Spider-Man ve The Last of Us PC’ye gelecek.’’ deseydi, eminiz ki birçoğumuz inanmazdık. O zamanlar, ‘’exclusive oyunlar’’ yani özel oyunlar ile kendisini büyük oranda öne çıkartan PlayStation, birçok kullanıcının konsol alma sebebini oluşturuyordu. O günlerde, insanlar bir konsol seçimi yaparken en çok özel oyunlara önem veriyor ve konsollarını büyük oranda bu özel oyunları oynamak için satın alıyorlardı.

Bu yüzden oyuncular olarak ‘’exclusive’’ kelimesini sıkça duyuyorduk. Bu kelime, o oyunların sadece o platforma özel olduğunu belirtiyor ve başka herhangi bir yerde oynanamayacağını temsil ediyordu. Günümüzde ise bu terimin karşılığı epey değişti. Şirketler ve kullanıcılar, artık özel oyun terimini daha yüzeysel bir anlamda kullanıyor. Xbox, özel oyun politikası ile uzun yıllardır PC platformunu da tanıyor ve oyunlarını kendi konsollarının yanı sıra aynı zamanda PC’ye de çıkarıyordu.

PlayStation, tam olarak bu stratejiye geçiş sağlamasa da önemli markalarını PC’ye çıkararak bu konudaki ciddiyetini kanıtladı. Artık oyunların PC platformuna da gelmesi ve tek bir platforma bağlı kalmaması ile birlikte ‘’exclusive’’ kelimesi, ''platform exclusivity'' ya da diğer bilinen ismiyle ‘’console exclusive’’ kelimesine evrildi. ‘’Konsola özel’’ olarak belirtebileceğimiz bu kavram, o oyunun PC’de de mevcut olduğunu ama konsolda bir platforma özel olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Örneğin, Starfield bir ‘’console exclusive’’ oyunu. Çıkar çıkmaz PC’ye de gelecek olsa da konsol tarafında Xbox’a özel olacak. İşte şirketler ve kullanıcılar özel oyun terimini günümüzde bu şekilde kullanıyor.

Bu nedenle ‘’PlayStation’ın artık özel oyunu kalmadı.’’ gibi cümlelerin tamamen yanlış düşünceler olduğunu ve PlayStation oyunlarının günümüzde de konsol tarafında PlayStation'a özel olarak devam edeceğini belirtmekte fayda var. Şirketler, artık PC’yi rakip olarak değil, faydalanabilecekleri ortak bir platform olarak görüyor. PlayStation ve Xbox özel oyunlarının buluştuğu tek nokta olan PC platformu, her iki şirkete de büyük yarar sağlıyor. Uzun lafın kısası, ilerleyen günlerde çok daha fazla PlayStation oyununu PC’de göreceğiz.

PlayStation’ın asıl hedefine göz atalım: Daha büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmak

PlayStation 4 ve 5’in toplam satışları, toplasak 150 milyonu geçmeyecek civarda. Öte yandan dünyadaki PC oyuncularının sayısına baktığımızda ise bu sayının 1.5 milyardan daha fazla olduğunu görüyoruz.

Bu yüzden sadece PlayStation’a özel olan oyunların yavaş yavaş PC’ye gelmesinin en önemli sebebi, çıkışından uzun bir süre geçmiş olan bu oyunları yeni oyuncular ile buluşturmak. Örneğin, şirketin en önemli markalarından bir tanesi olan God of War da geçtiğimiz aylarda PC’de yayımlanmıştı.

Seri, böylece God of War Ragnarök öncesinde God of War ile daha önce hiç tanışmamış oyuncularla buluşabilecek ve PlayStation platformuna potansiyel yeni kullanıcılar katma şansını değerlendirebilecek. Konsolların yurt dışındaki fiyatının 500 dolar olduğunu ve lüks bir cihaza girmediğini varsayacak olursak, God of War’ı çok beğenen bir oyuncu, devam oyunu olan God of War Ragnarök’ü çıkar çıkmaz oynamak için bir PlayStation 5 satın almaya bile karar verebilir.

Ayrıca özellikle Spider-Man gibi sadece oyun dünyasıyla kısıtlı kalmayan bir karakterin oyununun diğer oyunlara kıyasla epey büyük bir hayran kitlesinin olacağını ve PC gibi devasa kullanıcı sayısına sahip bir platformda daha fazla oyuncuya ulaşabileceğini tahmin edebiliriz.

Birisi daha çok para mı dedi: Oyunların satışlarını arttırmak

Horizon Zero Dawn, Days Gone ve God of War. Bunlar, şu ana kadar PC’de piyasaya sürülen PlayStation oyunları. Her birinin ortak noktası ise ana platformları olan PlayStation’da elde edebilecekleri maksimum satış potansiyeline ulaşmış oyunlar olarak yer alıyor olmaları. Horizon Zero Dawn ile God of War’ın 20 milyon, Days Gone’ın da 9 milyondan daha fazla kopya sattığını varsayarsak, bu oyunlar neden tek bir platform ile kısıtlı kalmaya devam etsin ki?

PC’ye çıktığından bu yana; Horizon Zero Dawn (2 milyon 398 bin), Days Gone (852 bin), God of War (971 bin) kopya sattı. Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Spider-Man Remastered, Spider-Man: Miles Morales ve The Last of Us Part I’in de PC için yolda olduğunu düşünürsek, PlayStation’ın PC’de yavaş yavaş devasa bir kütüphane inşa ettiğini ve kısa sürede yüksek satış rakamlarını geride bırakacağını belirtebiliriz.

Kim bilir, belki bir gün Bloodborne’a kavuşuruz: PlayStation oyunlarının PC’ye gelme süreci

Bilgisayarlara çıkan ilk PlayStation oyunu olan Horizon Zero Dawn, Ağustos 2020’de bizlerle buluşmuştu. Horizon Zero Dawn’ı, Days Gone, onu da God of War takip etti. İçerisinde Uncharted 4: A Thief’s End ve Uncharted: Lost Legacy’nin yenilenmiş sürümlerini barındıran Uncharted: Legacy of Thieves Collection’ın da oldukça yakın bir süre içerisinde PC sürümüne kavuşacağı tahmin ediliyor. Oyunun Steam sayfasıysa uzun bir süredir mevcut.

Spider-Man Remastered’ın da 12 Ağustos 2022’de PC’ye geleceğini açıklayan Sony, Miles Morales’in de 2022’nin sonuna doğru geleceğini açıklamıştı. The Last of Us Part I’in de 2 Eylül 2022’de sadece PlayStation 5 için çıkacağını ve geliştirilmekte olan bir PC sürümünün olduğunu düşünürsek, 2023’ün başlarında Steam’e gelmiş olacağını tahmin edebiliriz.

Sony, geçtiğimiz aylarda yayımlamış olduğu bir raporda, oyunlarının hangi platformlar ile karşımıza çıkacağı ile ilgili bir grafik paylaşmıştı. Bu grafik, 2025’e kadar Sony’nin PC tarafındaki atılımlarını arttıracağını ve PlayStation oyunlarının PC ve mobil oyun tarafında daha sık bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyordu.

Ayrıca şu anda sadece PlayStation’a özel olan Returnal ve Sackboy’un da ilerleyen aylarda PC’ye geleceği sızdırılmış ve hatta bir ayar menüsü bile paylaşılmıştı. Sony, geçtiğimiz yıl, oyunları PC’ye portlama konusunda uzman olan Nixxes Software’yi satın almış ve bu stüdyo ile birlikte yakından çalışmaya başlamıştı. Artık gözler; Demon’s Souls, Ghost of Tsushima ve Gran Turismo gibi oyunlarda. Kim bilir, belki bir gün Bloodborne bile görebiliriz.