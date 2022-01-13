Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı nedeniyle yeşil renge büründü. Sabahın ilk saatlerine kadar özel olarak aydınlatılan köprü, ilk kez rahim ağzı kanseri farkındalık çalışmalarına dahil edildi.

Dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, köprünün yeşil ışıkla aydınlatıldığını gördüler. Bu aydınlatma, rastgele yapılmış bir çalışma değildi. Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri için yapılan farkındalık çalışmalarına dahil edilen köprü, kadınlar için kritik önem arz eden bu hastalığa dikkat çekmek için yeşil renk ile aydınlatılmıştı.

Aslına bakacak olursak FSM, zaman zaman çeşitli ışık gösterilerine ve aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor. Bunun nedeni de önemli günler oluyor. Ancak bu köprüde ilk kez, rahim ağzı kanseri için bir aydınlatma çalışması yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabahın ilk ışıklarına kadar özel olarak aydınlatıldı.

FSM'deki özel aydınlatma sosyal medyada gündem oldu

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden bir tanesi olan rahim ağzı kanseri, sosyal medyanın da gündemindeydi. Çok sayıda paylaşım yapan kullanıcılar, hastalıkla ilgili bilgi paylaşımları yaptılar. Gelin hep birlikte, yapılan o paylaşımlara bakalım.