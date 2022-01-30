Yönetimdeki Yolsuzlukları Ortaya Çıkaran FBI Operasyonu

Bu yazımızda sizleri geçmişe götürerek zamanının etik kurallarıyla fazlaca çatışmış olan ve günümüzde siyasal gücü elinde tutup kötüye kullanmayı planlayanları ürküten bir FBI operasyonunu anlatacağız. Zamanının ABD'sindeki yozlaşmış yöneticilere sağlam bir darbe vuran bu operasyonun sonucunda kimin görev konusunda ne kadar dürüst olduğu ortaya çıkmıştı.

“Büyük güç, büyük sorumluluk getirir” şeklinde uzun yıllardır dillerden düşmeyen bir söz vardır. Oldukça basit gibi görünse de tarih boyunca bu sözün altında kalan, gücü ele aldığında kendi çıkarları doğrultusunda kullanan birçok yönetici gördük. Özellikle 1970’li yıllardan 2000’lere, bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça böylesi yozlaşmalar da daha kolay saptanabilir hâle geldi.

Fakat söz konusu 70’li yıllarda bu yolsuzlukları ortaya çıkarmak için zekice hareket etmek gerekiyordu. FBI da 1978’de başlattığı operasyonla tam olarak bunu yaptı. Dönemin şüpheleri üzerine toplayan kongre üyelerine karşı yapılan bu operasyon, onların adeta FBI görevlilerinin kucağına gelmesini sağladı. Şimdi gelin, Abscam kod isimli operasyona göz atalım.

Nereden geliyor bu Abscam?

Abscam ismi, Abdul Scam’in kısaltılmış hâli diyebiliriz. Abdul ismi, FBI görevlilerinin operasyonu yürütmek için açtığı sahte bir kuruluş olan Abdul Enterprises’dan geliyor. Söz konusu operasyonla birlikte FBI, Arabistan merkezli sahte bir şirket üzerinden rüşvet alan siyasileri yakalamayı başardı. Peki insanı geren bu operasyonun işleyişinde neler oldu?

Bu işler için fazla yaşlıyım:

FBI’ın yaptığı ilk iş, Melvin Weinberg'i göreve dâhil etmek oldu. Weinberg, o zamanlarda hapis cezasıyla karşı karşıyaydı ve yardım etmesi karşılığında hapis cezası şartlı tahliyeye dönecekti. Bu teklifin kabul edilmesinin ardından Weinberg, Abdul Enterprises adlı sözde Arabistan merkezli sahte bir şirket kurdu.

Bu şirketin içinde yer alan şeyhler de FBI ajanlarından başkaları değildi. Daha sonra şirkete 1 milyon dolar yatırım yapıldı ve öne çıkması sağlandı.

Balık, oltaya geliyor:

Şirketin maddi anlamda yeterince büyük görünmesinin ardından FBI görevlileri, daha doğrusu, Arap şeyhleri, New Jersey’de yapılacak -sahte- kumarhanelere belli bir miktarda yatırım yaparlarsa ruhsat konusunun halledileceğine dair bir bilgi aldı. Bunun ardından gözler yine siyasilere çevrildi.

Hiçbir şeyden haberi olmayan kongre üyelerinden teker teker para karşılığında ruhsat izni istendi. Oltaya yakalanan ilk balık olarak da niteleyebileceğimiz Angelo Errichetti, kongre üyesi değildi fakat yeterli ödeme sağlandığı takdirde New Jersey’nin Atlantic City bölgesini Abdul Enterprises’a adeta bırakmayı kabul etti. Kendisi, o dönemde yine New Jersey’de bulunan Camden’in başkanıydı

Bir taşla yedi kuş:

Angelo Errichetti

Errichetti paraların arasında yüzme hayali kurarken yalnız kalmadı elbette. Kendisi, tabir yerindeyse Abdul şirketini Senato üyesi Harrison Williams’ın kulağına çıtlattı. Bu yolla yozlaşmış kongre üyelerini ve bir senato üyesini de olaya dahil etti. 50.000 ile 100.000 dolar arasında değişen rüşvetlerle farklı mekânlarda anlaşmalar yapıldı.

Üstelik hepsi, video yoluyla kayıt altına alındı. Gizlice.

Konu sadece tutuklanmalarla bitmedi, halkın kafasında soru işaretleri var:

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael Myers (soldan ikinci), FBI Ajanı Anthony Amoroso'nun (soldaki) elinden aldığı, içinde 50.000 dolar bulunan zarfı tutuyor. Angelo Errichetti (sağdan ikinci) ve Weigner de fotoğrafta.

Tutuklamaların gerçekleştirilmesinin ardından olaya karışan herkes, durumlarına göre farklı cezalar aldılar. Ayrıca habersiz video kaydının ve güvensizlikten kaynaklı başlatılan görevin doğruluğu da halk arasında fazlaca tartışıldı. Hatta ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek gizli görevler için, bu gibi tartışmaların önüne geçilmesi için FBI için kılavuz bile hazırlandı.

Bunun yanında 3 yıl hapisle yargılanan Weinberg’in olayda FBI’a yön vermesi ve görev tamamlandığında hem cezasından kurtulup hem de iş birliği sayesinde 150 bin dolar alması da tartışmalar ortaya çıkardı.

Her şey bittikten sonra ne oldu?

Senatoda oldukça fazla konuşulan olay, gündemin oldukça büyük bir kısmını kapladı. Günün sonunda ortaya çıkarılan yolsuzluklar sayesinde FBI takdir edilse de bunun oldukça riskli bir yöntem olduğu vurgulandı.

Söz konusu operasyon kimilerine göre, daha önceki olaylar yüzünden FBI’ın intikamıyken başkalarına göre zamanın yozlaşmış hükümetine işleyecek tek şeydi. Bakış açılarına göre bu konuda farklı fikirde olanları görebilirsiniz.

Fakat sonuç olarak bunun yolundan sapmış tüm politikacılara soğuk duş hissi verdiğini düşünmek zor değil. Olay hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, buna dayalı olan American Hustle filmine göz atabilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4