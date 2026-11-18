Bakan Uraloğlu, HGS geçiş cezaları, hatalı plaka okumalarının iptali ve e-Devlet sorgulama sistemine geçiş süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde sosyal medyada gündem olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

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Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, hatalı plaka okumalarından ceza kademelerine, e-Devlet sorgulama sisteminden işletmecilere uygulanacak yaptırımlara kadar birçok konuda önemli detaylar paylaştı.

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Hatalı plaka okumalarında geriye dönük tüm işlemler iptal ediliyor

Otoyol geçişlerinde ücretlendirmelerin HGS etiketi ve plaka üzerinden yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, etiketin okunmadığı veya bulunmadığı durumlarda yapay zeka destekli sistemlerle plaka tespiti yapıldığını söyledi. Eskimiş etiketler ya da kirli ve deforme olmuş plakalar nedeniyle zaman zaman okuma zorlukları yaşanabildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirilmişse geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Geçiş ihlali ve cezai süreçlerin işleyişine de değinen Bakan Uraloğlu, sistemin aşamalarını şu şekilde özetledi:

İlk 15 gün : Bakiye eksikliği veya HGS aboneliği olmaması durumunda sürücülere 15 gün içinde bildirim yapılıyor. Bu sürede hesap açılıp ödeme yapılırsa hiçbir ceza uygulanmıyor.

: Bakiye eksikliği veya HGS aboneliği olmaması durumunda sürücülere 15 gün içinde bildirim yapılıyor. Bu sürede hesap açılıp ödeme yapılırsa hiçbir ceza uygulanmıyor. 15 ile 45 gün arası : İlk sürede ödeme yapılmazsa 45. güne kadar 1 kat ceza uygulamasıyla ödeme imkanı devam ediyor.

: İlk sürede ödeme yapılmazsa 45. güne kadar 1 kat ceza uygulamasıyla ödeme imkanı devam ediyor. 46. gün ve sonrası: Kamu-özel işbirliği otoyollarında sürücülere en az 15 gün içinde tebligat gönderilerek sürecin icraya taşınması önlenmeye çalışılıyor. Tebligata rağmen ödeme yapılmazsa avukatla takip (4 kat ceza) süreci başlıyor.

Tüm bildirim ve tebligat kurallarına uyulmasına rağmen mağduriyet yaşandığının tespit edilmesi halinde ilgili işletmecilere idari yaptırım uyguladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, vatandaşların SMS ve e-Devlet bildirimlerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Sorgulama sistemindeki değişiklik KVKK kararından kaynaklanıyor

Daha önce KGM, PTT ve işletmecilerin sistemleri üzerinden herhangi bir plaka için borç sorgulaması yapılabildiğini ancak bu durumun değiştiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, düzenlemenin gerekçesini açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) şikayetler üzerine yaptığı incelemede bu yöntemi kişisel verilerin ihlali olarak değerlendirdiğini söyleyen Bakan, "KVKK kararıyla artık sadece ilgilinin sorgulama yapabilmesine imkan tanıdık ve e-Devlet üzerinden sorgulama uygulamasına başladık. Vatandaşımızın bir geçiş süreci söz konusu olduğu için böyle bir gündem oluştu" dedi.

Amaçlarının vatandaşı cezalandırmak olmadığını yineleyen Bakan Uraloğlu, ihlallerin 4 kat cezaya ve avukat sürecine gitmemesi için KGM koordinesinde otoyol işletmecileriyle yeniden masaya oturacaklarını duyurdu. Bakan, belirlenen kurallar dışında bir uygulamayla karşılaşan vatandaşlara ise her türlü iletişim kapısının açık olduğunu sözlerine ekledi.