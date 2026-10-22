Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Veri İhlali Yaşandı: Kişisel Veriler Ele Geçirildi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

KVKK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde veri ihlali yaşandığını açıkladı. İşte detaylar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Veri İhlali Yaşandı: Kişisel Veriler Ele Geçirildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Maalesef siber saldırılar ve veri ihlallerinin sürekli yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bu tarz bir olay yaşandı. **Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) **tarafından yayımlanan bir kamu duyurusu, detayları gözler önüne serdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir veri ihlali yaşandığı KVKK’ye bildirildi. İhlal süreci, kurumsal e-posta hesaplarından birinde olağan dışı hacimde e-posta gönderiminin fark edilmesiyle 30 Eylül 2026 tarihinde tespit edildi.

İçerikten Görseller

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Veri İhlali Yaşandı: Kişisel Veriler Ele Geçirildi!
dataic

İsim soy isim, e-posta, telefon numarası gibi veriler etkilendi

dataic

Yapılan ilk teknik incelemeler, sistem genelinde veya e-posta sunucusunun kendisinde doğrudan bir güvenlik zafiyeti bulunmadığını ortaya koydu. Saldırgan veya saldırganların, e-posta sunucu açığından yararlanmak yerine önceden ele geçirilmiş geçerli bir parola vasıtasıyla hesaba doğrudan yetkisiz erişim sağladığı anlaşıldı.

Yetkisiz kişilerin erişim sağladığı hesaplardan ikisine ait posta kutusu içeriklerinin tamamen kurum dışına aktarıldığı saptandı. Saldırganların sistemde kalıcılık sağlamak ve fark edilmeyi geciktirmek amacıyla gelen iletileri otomatik silmeye yönelik özel kurallar tanımladığı belirlendi. Bununla birlikte hesap üzerinden toplu spam e-posta gönderimi yapıldığı, ileti ayarlarının değiştirildiği ve mevcut yazışmaların açılarak okunduğu kaydedildi.

Saldırının en dikkat çekici boyutlarından biri ise e-posta imza alanına dolandırıcılık içerikli metinlerin eklenmesi oldu.. Olay neticesinde ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin ad, soyad, e-posta adresi ve dahili telefon numarası olduğu açıklandı. İhlalden etkilenen toplam kişi sayısı henüz netleştirilmediği, incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yaşam Kategorisinde En Çok Okunanlar

TÜRKSAT Frekans Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Televizyonlarınızda Yapmanız Gerekenler!

TÜRKSAT Frekans Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Televizyonlarınızda Yapmanız Gerekenler!

Hâlâ Umut Var: Boyunu 3 Senede 23 cm Uzatmayı Başaran Adam Bunu Nasıl Yaptı?

Hâlâ Umut Var: Boyunu 3 Senede 23 cm Uzatmayı Başaran Adam Bunu Nasıl Yaptı?

Türksat 4A Uydu Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

Türksat 4A Uydu Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

Alışverişte Taksit Sayısına Yeni Düzenleme: Sabit Sınırlar Kaldırıldı!

Alışverişte Taksit Sayısına Yeni Düzenleme: Sabit Sınırlar Kaldırıldı!

Hack

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com