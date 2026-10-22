KVKK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde veri ihlali yaşandığını açıkladı. İşte detaylar.

Maalesef siber saldırılar ve veri ihlallerinin sürekli yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bu tarz bir olay yaşandı. **Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) **tarafından yayımlanan bir kamu duyurusu, detayları gözler önüne serdi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir veri ihlali yaşandığı KVKK’ye bildirildi. İhlal süreci, kurumsal e-posta hesaplarından birinde olağan dışı hacimde e-posta gönderiminin fark edilmesiyle 30 Eylül 2026 tarihinde tespit edildi.

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İsim soy isim, e-posta, telefon numarası gibi veriler etkilendi

Yapılan ilk teknik incelemeler, sistem genelinde veya e-posta sunucusunun kendisinde doğrudan bir güvenlik zafiyeti bulunmadığını ortaya koydu. Saldırgan veya saldırganların, e-posta sunucu açığından yararlanmak yerine önceden ele geçirilmiş geçerli bir parola vasıtasıyla hesaba doğrudan yetkisiz erişim sağladığı anlaşıldı.

Yetkisiz kişilerin erişim sağladığı hesaplardan ikisine ait posta kutusu içeriklerinin tamamen kurum dışına aktarıldığı saptandı. Saldırganların sistemde kalıcılık sağlamak ve fark edilmeyi geciktirmek amacıyla gelen iletileri otomatik silmeye yönelik özel kurallar tanımladığı belirlendi. Bununla birlikte hesap üzerinden toplu spam e-posta gönderimi yapıldığı, ileti ayarlarının değiştirildiği ve mevcut yazışmaların açılarak okunduğu kaydedildi.

Saldırının en dikkat çekici boyutlarından biri ise e-posta imza alanına dolandırıcılık içerikli metinlerin eklenmesi oldu.. Olay neticesinde ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin ad, soyad, e-posta adresi ve dahili telefon numarası olduğu açıklandı. İhlalden etkilenen toplam kişi sayısı henüz netleştirilmediği, incelemenin devam ettiği aktarıldı.