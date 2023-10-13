Füze önleme sistemleri, genellikle ticari havacılığı ilgilendirmez. Fakat Amerika Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve teslimat şirketi FedEx, bu sistemlerin ticari uçak için de kullanımı adına adım atmıştı.

FedEx, kargo jetlerinin üzerine hava savunma füzelerinin oluşturabileceği tehditleri önlemek için bir sistem eklemek istemişti ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) aracılığıyla ABD Ulaştırma Bakanlığına sunmuştu. Şu anda FedEx'in bazı uçaklarında bu sistem bulunuyor.

Peki bir kargo şirketi, özel veya riskli bir iş yapmamasına rağmen neden bir füze savunma sistemine sahip olmak istiyor olabilir ki?

İlk olarak; füze savunma sistemi nasıl çalışıyor, buna bakalım:

Uçağa yerleştirilecek savunma sistemi; herhangi bir füzenin, uçağın ürettiği ısıyı izlemesini engelliyor ve kızılötesi ışıktan oluşan lazerleri gelen füzelere doğru ateşleyebiliyor. Bu lazerler, bir füzeyi yerle bir edecek kadar etkili değil ancak en azından tehlikeyi uçaktan uzaklaştırabiliyor.

FedEx ayrıca kızılötesi lazer enerjisinin; uçaktaki insanlar, yerde bulunan canlılar ve diğer uçaklar için büyük tehlike oluşturduğunu da kabul ediyor.

Daha önce, füze saldırılarından zarar gören ticari ya da sivil uçaklar oldu.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü; 1970 yılından bu yana, 42 sivil uçağın füze sistemleriyle vurulduğunu bildirdi. Bu örneklerden biri, içinde 250 yolcu bulunan bir İsrail uçağına, Kasım 2002'de Kenya'nın Mombasa şehrinden havalanırken bir MANPADS füzesinin şarapnel parçasının çarpmasıydı. Neyse ki uçak, havaalanına güvenli bir iniş yapmayı başardı.

Bir başka örnek ise 2003 yılında Irak'tan Bahreyn'e uçan bir DHL kargo uçağının, uçağın sol kanadına çarpan MANPADS füzesi tarafından vurulmasının ardından acil iniş yapmak zorunda kalmasıydı. Uçağın kanadında aşırı hasar olmasına ve hidrolik kontrolünü tamamen kaybetmesine rağmen, üç kişilik mürettebat, uçağı yalnızca değişen motor itiş gücüyle kontrol ederek inebildi.

Alttaki içeriğimizde de yolcu uçaklarının benzer olaylar nedeniyle nasıl etkilendiklerini anlatmıştık:

Kısacası füzeler, ticari hava trafiğine belirli bir düzeyde tehdit oluşturuyor.

FedEx, füze savunma sistemini henüz kullanmadığı bir uçağa takmayı planladığından şirketin, özel operasyonlar yürütmek amacıyla sistemi kullanmayı planladığına dair spekülasyonlar üretiliyor.

Yine de FAA’nın da belirttiği üzere, nakliye şirketlerinin yüksek riskli bölgelerde de faaliyet göstermesini sağlayacağından füze savunma sistemleri onlar için epey faydalı olabilir.

İsrail'in Demir Kubbe adlı füze savunma sistemini anlattığımız videoyu da izleyebilirsiniz: