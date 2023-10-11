İnişli çıkışlı bir yapım sürecinden geçen ve geçtiğimiz gün İsrail'e gönderilen USS Gerald R. Ford'un özelliklerine bakıyoruz.

İsrail-Filistin çatışması devam ederken dünyanın diğer ülkelerinden de bu konu hakkında yorumlar geliyor. Bunun yanında taraflar, en kısa zamanda bitmesini umduğumuz bu savaşta farklı ülkelerden de destek alıyor. En güncel olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail’e bir uçak gemisi gönderdiğini bildirmişti.

Fakat bu gemi pek de alışık olduklarımıza benzemiyor. Öyle ki kendi liginde türünün tek örneği diyebileceğimiz USS Gerald R. Ford uçak gemisi, kendisini eşsiz kılan özelliklere sahip. Bunlara ek olarak bu korkutucu gemiden ABD donanmasında, 2058 yılına kadar 10 tanesinin bulunması hedefleniyor.

En büyük olmasına rağmen en hızlısı da o.

100.000 ton ağırlığındaki bu gemi, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı ve en büyük uçak gemisi. Neredeyse 14 milyar dolara mal olan bu gemi; 337 metre uzunluğa, (uçuş sahasında) 78 metre genişliğe ve 76 metre yüksekliğe sahip.

75’ten fazla hava aracını barındırma kapasitesine sahip olan Ford, ileri seviye teknolojisiyle bu araçların bakımının, gemi üzerinde yapılmasını da mümkün kılıyor. Bu araçlar arasında savaş jetleri ve helikopterler bulunuyor. Bunlar haricinde Ford üzerinden, insansız hava araçlarının fırlatılması ve indirilmesi de mümkün.

Tabii Ford, üzerinden uçakların geçtiği bir metal yığını değil.

İleri seviye teknolojiyle donatılmış olan gemide şimdiye kadarki en gelişmiş çift bantlı radar sistemi kullanılıyor. Bu radar sayesinde birden fazla roket izlenebiliyor, takip edilebiliyor ve imha edilebiliyor. Yine bu radar sayesinde ESSM füzeleri, düşman hava araçlarına veya gelen füzelere gönderilebiliyor. Ayrıca silahların ve uçakların taşınabilmesini sağlayan asansörler de gemide yer alıyor.

Savunmaya değinmişken bahsedelim; Ford’un üzerinde iki adet MK. 29 füzeatar bulunuyor. Bunların için sekizer adet ESSM füzesi var. Bunun haricinde iki adet RIM-116 RAM füze sistemi de mevcut. Tabii her şey füzelerle sınırlı değil.

Zira dakikada 3000-4500 mermi sıkma kapasitesine sahip Phalanx CIWS makineli silahından gemide 4 adet var. Bunun yanında M2.50 makineli silahından da 4 adet bulunuyor. Gemi üzerindeki elektronik aletler için buhar gücüne değil, elektrik gücüne ihtiyaç duyulduğu için de geminin işleyişi daha tutarlı ilerliyor.

İki adet A1B nükleer reaktörden güç alan gemi, otonom şekilde çalışabiliyor.

Bu sayede hiç yakıt almasa da 20-25 yıl kadar ayakta kalabiliyor. Bu enerjiyi silah alanında verimli kullanabilmek adına lazer ve farklı enerji silahları üzerine çalışmalar da yapılıyor. Ayrıca gözünüze yavaş görünmüş olabilecek bu gemi, saatte 56 kilometrenin üstünde bir hıza çıkabiliyor. Bu da 100 bin ton ağırlığı hesaba kattığımızda oldukça hızlı olduğunu gösteriyor.

Hız demişken uçakların maksimum yakıt ve yükle kalkabilmesini sağlayan CATOBAR sisteminden bahsetmemek olmaz. Ford üzerindeki bu sistem, uçakların ön tekerine bağlanarak hızlarını artırır ve gemiden bir sapanla taş atıyormuş gibi fırlatılmalarını sağlar. Ford gibi gemilerde elektrikle çalışan bu sistem, buharlı sisteme nazaran daha pratik ve daha hızlı işliyor.

ABD, bu gemiyi İsrail’e destek için Doğu Akdeniz’e gönderdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu talimatın verildiğini açıkladı. USS Gerald R. Ford gemisi eşliğinde füze kruvazörü ve dört füze imha gemisi, Amerikan savaş uçaklarıyla birlikte bölgeye ulaşacaktı. Son gelen bilgilere göre de grup, geçtiğimiz gün hedef bölgeye ulaştı. Asıl amacının ise bölgedeki karışıklığın, şu an olduğundan daha kötü bir hâl anlamasını önlemek olduğu söyleniyor.

Bölgedeki olayların nasıl gelişeceğini hep birlikte bekleyerek göreceğiz.

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