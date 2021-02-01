Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, Ocak 2021'de 25 milyondan fazla kez etkileşim almayı başardı. Fenerbahçe, bu dönemde alınan etkileşim sayısıyla birlikte spor kulüpleri bazında dünya rekoru kırmayı başardı.

Şirketler, sanatçılar, yazarlar, siyasetçiler, iş insanları ve spor kulüpleri sosyal medya platformları sayesinde takipçileriyle, hayranlarıyla, taraftarlarıyla etkileşime çok daha rahat bir şekilde geçebiliyorlar. Hatta sosyal medyanın aktif ve etkili bir şekilde kullanımı, şirket imajı için de önemli bir noktaya gelmiş durumda.

Sosyal medyanın etkin ve aktif bir şekilde kullanımı, kurumsal hesaplara milyonlarca etkileşim getirebiliyor. Ülkemizdeki spor kulüpleri de sosyal medyayı oldukça etkin bir şekilde kullanıyor ki Fenerbahçe de ocak ayında resmi Twitter hesabından 25,3 milyon etkileşim alarak bir rekor kırdı.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, Twitter etkileşim rekorunu kırdı

Deportes&Finanzas Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe resmi Twitter hesabının Ocak 2021'de 25,3 milyon etkileşim alarak spor takımları bazında bir dünya rekoru kırdığını açıkladı. Fenerbahçe'nin ocak ayında yaptığı paylaşımlarda en çok etkileşim alan tweet'leri, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil transferlerinin duyuru videoları oldu.

24 Ocak'ta yapılan Mesut Özil transferinin duyurulduğu videolu paylaşım, 295 binden fazla beğeni, 95 binden fazla retweet alırken 11 binden fazla kez de alıntılandı. İrfan Can Kahveci'nin transferinin duyurulduğu video ise 225 binden fazla beğeni, 43 binden fazla retweet alırken yaklaşık 8 bin kere alıntılandı. Ayrıca transfer dönemi olması sebebiyle yine yüzbinlerce beğeni alan birçok tweet oldu.

Bu alanda Fenerbahçe'den önceki rekor Barcelona'ya aitti. Barcelona kulübünün resmi Twitter hesabı, Eylül 2020'de 14 milyon etkileşim almayı başarmıştı. Bu rekor, Barcelona'dan önce de Haziran 2019'da Liverpool'a aitti. Bildiğiniz gibi Liverpool, Haziran 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni 6. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.