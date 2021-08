Filozof olarak anılmak için asırlar önce yaşamaya gerek yok. Hangi alanda emek verirse versin, düşünceleri zamandan bağımsız olarak yaşayacak ve milyonlara ulaşacak her düşünür, fikirlerini sevsenizde sevmeseniz de filozoftur. Kitaplar, tiyatro oyunları, dizi ve filmlere aklını döküp gönlümüze dokunan Ferhan Şensoy da öyle…

İnternet çağında içerisinde kaybolduğumuz sosyal ağlar, özellikle Türkiye gibi gündem bombardımanı olan ülkelerde pek çok değeri unutmamıza neden olabilir. Hatta sırf bu yüzden söz konusu değerleri unutma şansına bile erişemeyecek, belki de hiç öğrenemeyecek insanlar olacak.

Tıpkı sevgi ve umut gibi zamandan bağımsız olan bu değerleri üreten insanların sanıyoruz ki tek beklentisi var: Unutulmamak. Bugün kaybettiğimiz tiyatrocu, yazar, aktör, sinemacı, edebiyat ve insan aşığı Ferhan Şensoy gibi… Kavuklu’yu devrettiği öğrencisi, dostu ve iş arkadaşı Rasim Öztekin’den sonra kaybettiğimiz Şensoy’un birazdan göreceğiniz eserleri ve düşüncelerinin yaşaması dileği ile…

Absürt komedi için yabancı dizilere gerek yok, Varsayalım İsmail var:

Şensoy, Varsayalım İsmail karakteri ile 2010'ların en popüler dizilerinden İşler Güçler'e de konuk olmuştu.

Yıl: 1986 - 1995

Senaryo: Ferhan Şensoy

Yönetmen: Ferhan Şensoy

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Bülent Kayabaş, Erol Günaydın, Tarık Pabuççuoğlu, Zuhal Olcay

The Office, How I Meet Your Mother gibi diziler ile absürt komedi dizilerine alışmış neslin üyesi iseniz, böyle işlerin Türkiye’de yapılmadığını düşünüyorsanız İsmail ve varsayımları ile tanışmadınız demektir. Kafa açan replikleri ve umarsız göndermeleri ile gülmek isteyenler buyursun…

Sadece 8 bölümden oluşan iki kavuklunun katıla katıla güldürdüğü dizi: Boşgezen ve Kalfası

Yıl: 1995

Senaryo: Ferhan Şensoy

Yönetmen: Ferhan Şensoy

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Tarık Papuçcuoğlu

Dizinin adı içeriği ile müntesip, yani doğrudan alakalı. Boşgezen ve boş işlere inanan kişi Ferhan Şensoy, kalfası ise tıpkı gerçek hayatta, tiyatro sahnelerinde olduğu gibi Rasim Öztekin. İkilinin bir kardeşten öte olan uyumu, sanki hiç kamera yokmuş da yolda yürürken görmüşsünüz gibi samimi bir his yaratıyor.

Günümüz yarışma programlarına bağımlı yaşayan herkesi ince bir hicivle ele alan Şans Kapıyı Kırınca:

Yıl: 2005

Senaryo: Tayfun Güneyer

Yönetmen: Tayfun Güneyer

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Zeki Alasya, Asuman Dabak

TV’de yayınlanan bir yarışma programına katılan Kuddusi Yurdum rolünde izleriz Ferhan Şensoy’u… Büyük ödülü kazanmak üzereyken son soruda elenip teselli ödülünü alır, ailesini Barbunya Adası adındaki bir yere tatile götürür. Bu sırada hiç alışık olmadıkları bir ortama giden klasik “yurdum insanı, yurdum ailesi” çözümlemesini görürüz. Bu arada film Küba’da çekildi. Müziklerini yapanlar arasında Sertab Erener de var. Üstelik filmin dağıtımcısı da Warner Bros.

Suçsuz yere hapis yatan bir grup arkadaşın adalet sistemini yargıladığı Pardon:

Yıl: 2005

Senaryo: Ferhan Şensoy

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş

Yine Ferhan Şensoy tarafından yazılan ve sahnelenen Çok Tuhaf Soruşturma isimli oyunun uyarlamasıdır Pardon. Aklımıza kazınan sahne replikleri ile unutulmazlar arasındadır. Hala izlemeyen varsa aşırı şanssız sayılır. Filmde işlemedikleri suç nedeni ile yıllarca hapis yatan bir grup arkadaşın, modern adalet sistemini şakalarla yerle yeksan eden macerasına tanık oluruz.

“İlk dersimiz kimsenin buradan alınacak derse ihtiyacı olmadığıdır” diyen bir öğretmen ve öğrencilerin filmi: Son Ders: Aşk ve Üniversite

Yıl: 2008

Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Kaan Urgancıoğlu, Ekin Türkmen

Filmin adı belki de o kadar kalıcı değil, ancak Son Ders’te hayata yeni atılan gençlerin hayatı nereden ve nasıl öğrendiklerini izliyoruz. Eğer Yiğit Güralp’in kaleminden çıkan 2006 yapımı Sınav filmini seviyorsanız, Son Ders’te de aradığınızı bulursunuz. Eğer bu iki filmi de izlemediyseniz, izleyin ve daha sonra konuşalım :)

Ferhan Şensoy’u ve düşüncelerini anlayabileceğiniz şahane kitapları:

Ferhan Şensoy’u tanımak için okumanız gereken: Denememeler

En popüler oyunlarından birisini okumak için: Şahları da Vururlar

Başından geçen ve oyun, dizi, filmlerine ilham olan anıları: Kazancı Yokuşu

Yayınlanmayan oyunları, skeçleri ve şiirleri: FerhAntoloji

Yıllarca, soluksuzca oynadığı yazdığı unutulmaz tiyatro oyunları:

Ortaoyuncular’ın başlangıcı: Şahları da Vururlar

2400’den fazla kez tek başına sahnelediği: Ferhangi Şeyler

İşsizler Cennete Gider

Biri Bizi Dikizliyor

Ferhan Şensoy kimdir?

1951’de Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Şensoy’un annesi öğretmen babası ise ilçenin belediye başkanıydı. 18 yaşındayken ilk şiirleri yayınlanmaya, 19 yaşındayken ilk skeçleri Devekuşu Kabare’de oynanmaya başladı. Galatarsaray Lisesi’nde okurken Çarşamba Lisesi’ne geçip okulu orada bitirdi.

20 yaşında profesyonel oyunculuğa adım atan Şensoy, 21-24 yaşları arasında Fransa ve Kanada’da dönemin dünyaca ünlü tiyatrocuları Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti’den eğitim aldı . 24 yaşında Montreal’de Fransızca olarak sergilenen oyunu ile En İyi Yabancı Yazar seçildi, aynı yerde yabancı dilde oyunlarda rol aldı ve yönetti.

26 yaşında Türkiye’ye dönen Ferhan Şensoy, öğrendiği tüm evrensel sanat değerlerini Türkiye’deki oyunlarına yansıttı. 1976 Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu’nda oyunlar yazdı, yönetti ve sahneledi. Aynı yıl TRT’de yayınlanan Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda skeçler yazdı. 28 yaşında ilk filmi Kızını Dövmeyen Dizini Döver vizyona girdi. Aynı yıl TRT’de yayınlanan Bizim Sınıf dizisinin senaryosunu yazdı, ancak bu dizi yasaklandı.

Ardından Ayfer Feray Tiyatrosu’nda yeni oyunlar yazan, oynayan ve sahneleyen Şensoy, TRT için diziler yazmaya hatta başrollerinde yer almaya devam etti. 1980’de kurduğu Ortaoyuncular ile Türk tiyatrosunun belki de en çok oyun sergileyip oyuncu yetiştiren kurumunu hayata geçirmiş oldu. 1987’de, yani 37 yaşındayken sergilemeye başladığı Ferhangi Şeyler oyunu ile 2400’den fazla kez sahneye çıktı.

Münir Özkul’dan 1989’da Türk tiyatrosunun simgesi olan Kavuk’u devralan Şensoy, 2016’da Rasim Öztekin’e devretti. 2020’de aramızdan ayrılan Öztekin ise sağlık sorunları sebebi ile Kavuk’u Babasahne’nin kurucusu Şevket Çoruh’a devretmişti.