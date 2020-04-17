Ferrari'nin 7 yıl önce ilk hibrit süper aracı olarak duyurduğu LaFerrari, Instagram üzerinden paylaşılan bir video ile yeniden gündeme geldi. Aracın sahibi, paylaştığı videoda aracın açıklanan maksimum hızından da fazlasına ulaştı.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ferrari, bundan 7 yıl önce ilk hibrit aracı "LaFerrari" ile tüketicilerin karşısına çıktı. Bu araçta, 789 beygir gücünde 6.3 litrelik bir içten yanmalı V12 motor bulunuyordu. Araç, hibrit sistemle birleştiğinde de toplamda 950 beygirlik güç üretebiliyordu ve bu güç, aracın 100 kilometre hıza 3 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyordu.

LaFerrari şimdi, Instagram'da paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Söz konusu videoda hibrit motorlu LaFerrari, inanması güç bir hıza ulaşıyor. Bu hız, saatte tam 372 kilometre. Dolayısı ile LaFerrari'nin ilk hibrit Ferrari sıfatından fazlasını hakkettiğini söyleyebiliriz.

Instagram'da paylaşılan LaFerrari videosu, araç için ayrı bir öneme sahip. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda, LaFerrari'nin en yüksek hızının saatte 350 kilometre olduğu ifade ediliyordu. Ancak paylaşılan bir video aracılığıyla gördüğümüz hız, LaFerrari'nin iddia edilen en yüksek hızından çok daha yüksek bir seviyede. Üstelik söz konusu videonun yarıda kalması, aracın gerçek maksimum hızının öğrenilmesini engelliyor.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız videonun başında, LaFerrari'nin 217 km/sa hızla hareket halinde olduğunu görüyoruz. Kulaklarımızın pasını silen bir sesle hızlanmaya devam eden araç, saatte 300 kilometreye ulaştığında ise kulaklarımızın pasını silen bir ses çıkarmaya başlıyor. Videonun sonlarına doğru ise araç, 370 km/sa hızı rahatlıkla deviriyor. Dilerseniz artık sizleri, haberimize konu olan video ile baş başa bırakalım.

Ferrari LaFerrari'nin 372 km/sa hıza ulaştığı video