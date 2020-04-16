Başka Gezegenlerde Otomobil Kullanmak Nasıl Olurdu? (Video)

Fizik simülatörü BeamNG.drive kullanılarak farklı gezegenlerdeki farklı yer çekimi kuvvetleri altında otomobil kullanmanın neye benzediği araştırıldı. Simülasyon sonuçlarına bakılırsa Ay'da araçlar uçabiliyorken Jüpiter'de çekim kuvveti yüzünden yere yapışıyor.

Başka gezegenlerde, hatta Güneş'te araç kullanmaya çalışsaydınız başınıza neler gelirdi? İşte bu soruyu soran Action Lab’den James Orgill, yumuşak cisim fiziği simülatörünü kullanarak soruya cevap aradı. Farklı yer çekimi kuvvetlerinin olduğu ortamlarda sürüş yapmak, sonuçlara bakılırsa beklendiği kadar keyifli olmayabilir.

Farklı yer çekimi kuvvetlerinin hüküm sürdüğü ortamlarda pick-up ve kamyon kullanan Orgill, daha sürüş yapmadan yer çekimi kuvvetlerini değiştirdiği anda aracın görünümünde değişiklik meydana geldiğini söylüyor. Bunun nedeni, Dünya'da üretilen otomobillerin yaylarının ve mekanizmaların gezegenimize göre dengeli ve esnek yapıda olmaları.

İşte farklı gezegenlerde araç kullanma deneyimi:

Ay'ın yer çekimi kuvvetiyle ilk sürüşünü yapan Orgill, bir tepeden geçmeye çalışırken aracını uçar vaziyette buldu. Havalanan araç, dikey bir biçimde yere indi. İndi diyoruz çünkü çarpma boyutlarında bir kaza yaşanmadı; hatta aracın camları bile kırılmadı.

Bununla birlikte yer çekimi kuvveti Jüpiter seviyesine getirilince işler değişti. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü nedeniyle Jüpiter'de simüle edilen aracın yükseklik seviyesi yere yaklaştı ve bir rampadan geçmeye çalışırken yere çakıldı. Yer çekimi, Güneş düzeyine çıkarılınca işler daha da karmaşıklaştı. Jüpiter'in 10 katı yer çekimi kuvvetine sahip olan Güneş'te aracı kullanmak mümkün dahi olmadı ve araç olduğu yere çöktü.

Simülasyonda ortaya çıkan bir başka şey de yangın durumunda alevlerin ve dumanların farklı gezegenlerde farklı şekillere bürünmesiydi. Yer çekimi arttıkça yangın alevleri ve dumanları daha hızlı ve 'canlı' hâle geliyor.

Tüm bunlara rağmen elbette kimse Güneş'te araç kullanmak istemez. Ayrıca Jüpiter'in yüzeyi de sürüş yapmaya elverişli değil. Venüs'te aracınız neredeyse aynı anda sıcaktan erirken Merkür'ün yanlış tarafında araç kullanmaya kalkarsanız donabilirsiniz. En yakın komşumuz Mars'ta dahi aracınız ve siz sıcaklığı tolere edebilseniz bile yer çekimi nedeniyle daha ağır bir araca sahip olmalısınız.