İnsanda Film İzlemiş Gibi Etki Bırakan 6 Şahane Mobil Oyun

Oyunlar eskisi gibi değil. Kafanızı çevirdiğiniz yerde bir Battle Royale yapımı görüyorsunuz. Peki ya eski zamanların hikâyesiyle büyüleyen bilgisayar ya da konsol oyunları nerede? Bir zamanların PC oyunculuğu ruhunu yaşatan mükemmel mobil oyunlara yakından bakalım.

Oyunculuk dünyası, özellikle PUBG ve Fortnite gibi devlerin yükselişiyle ikiye bölünmüş durumda. Çevrimiçi oyunculuğun egale ettiği sektör, bize eski masum bilgisayar oyunlarını unutturdu.

Prince of Persia, sadece ilk yapımlarından söz ediyorsak Call of Duty gibi zamanın dev yapımlarında bile bir hikâye anlatımı vardı. Eski oyunların bir derdi vardı. Şimdiyse aynı ruh, bağımsız mobil oyun yapımcıları tarafından sürdürülüyor.

Bugün, insanda film izlemiş etkisi bırakan mobil oyunları derledik. Üstelik bu listedeki oyunları yüksek ihtimalle daha önce çok yerde görmediniz.

Lonewolf:

Listeye diğerlerine nazaran biraz popüler bir oyunla başlıyoruz. Toplamda 5 saatten fazla oynanış sunan Lonewolf, bir keskin nişancının itikam mücadelesini yaşatıyor. Grafikler, her ne kadar oyun biraz eski olduğu için geri kalsa da hala sevilen bir yapım. Orta seviyeli telefonlarda bile sorunsuz şekilde oynayabileceğinize emin olabilirsiniz.

Somewhere - The Vault Papers:

Tamamen Türkçe dil desteği sunan bu oyun, o kadar gerçekçi ki oyuncuların arasında "telefona sızıyor" dedikodularına neden olmuş durumda. Yapay bir telefon menüsünden dahil olduğumuz hikayede, gazeteci Cat'in doğruları bulmasına yardımcı oluyoruz. Google Haritalar üzerinden karakterimize dünya üzerinde yer belirliyor, ipuçlarını gerçek zamanlı olarak internette araştırıyoruz. Hikâyenin birden fazla sonu var ve bizim seçimlerimize göre o sonlardan birisine ulaşıyoruz. Oyunun tek kötü yanı, bir süre sonra ücret talep etmesi. Buna rağmen yarattığı gerçekçilik hissiyle son derece etkili olmayı başarıyor.

Morphite:

Tam bir emek ürünü olan Morphite, kübik grafikleriyle gezegen gezegen dolaşıp malzemeler toplayabileceğiniz bir oyun. İnsanların farklı gezegenlere ulaşabildiği bir gelecekte geçen hikâyede başrol Myrah Kale adında bir kâşife ait. Her yeni gezegende kendi geçmişine dair bir sırrı aydınlatan Kale, Morphite adındaki bir maddenin keşfiyle yepyeni maceralara da atılıyor.

Android için ücretsiz olan Morphite, iOS cihazları için 54 TL'ye satılıyor.

Désiré:

Doğuştan renk körü olan bir çocuğu oynadığımız Désiré, son derece sinematik bir hikâyeye sahip. Oyunu tıpkı onun dünyayı gördüğü gibi, yan siyah beyaz grafiklerle oynuyoruz. Küçük arkadaşımızla hayattaki gerçek renklerin görüntülerden ibaret olmadığını hep birlikte öğreniyoruz.

MIRIAM : The Escape

Bir zamanlar PC ve konsol dünyasında fırtınalar estiren efsane oyun Limbo'ya oldukça benzeyen MIRIAM, küçük bir kızın rüyalarında gezintiye çıkartıyor. Tıpkı listedeki bir önceki oyun Désiré gibi, MIRIAM'ın da hikâyesi görmeye değer.

Recontact Istanbul: Eyes Of Sky

Yıllar önce, dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olarak karşımıza çıkan Recontact Istanbul'da zorlu bir dedektiflik öyküsünün içerisindeyiz. Oyunun tasarımıyla ve stiliyle yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti. Başrolde ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın olduğu yapım, tam anlamıyla "film izlemiş" etkisi yaratmayı başarıyor.

Eğer sizin de oynamaktan keyif aldığınız, film gibi mobil oyunlar varsa yorumlarda herkesle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere...