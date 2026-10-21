Football Manager 27, 5 Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler!

Football Manager 27, 29 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında PC ve Mac kullanıcıları için tüm modlarıyla 5 gün boyunca ücretsiz oynanabilecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği serinin yeni oyunu Football Manager 27, resmî çıkışını yapmadan önce kapılarını tüm oyunculara açıyor.

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10 Kasım’daki küresel lansman öncesinde PC ve Mac kullanıcıları, tek kuruş harcamadan oyunu beş gün boyunca deneyimleme şansına sahip olacak.

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Ne zaman erişilebilecek?

Sports Interactive, FM27 için hazırlanan "Çıkış Öncesi Ön Bakış" (Launch Preview) sürecinin 29 Ekim'de başlayacağını ve 3 Kasım'a kadar süreceğini duyurdu.

Bu süre boyunca oyuncular Steam, Epic Games Store veya Microsoft Store üzerinden hiçbir ek kayıt işlemine gerek kalmadan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen kariyerlerine adım atabilecek. Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri de bu ücretsiz deneme sürecine doğrudan dâhil olabilecek.

Sunulan bu ön bakış, alışılagelmiş kısıtlı demolardan oldukça farklı. Oyundaki tüm modlar erişilebilir olacağı için favori takımınızı seçebilir, taktiksel denemeler yapabilir ve takımınızı şampiyonluğa taşıyacak stratejileri özgürce test edebilirsiniz. En güzel tarafı ise harcadığınız emeğin boşa gitmeyecek olması. Bu 5 günlük süreçteki kayıt dosyalarınız, FM27'nin tam sürümüne aktarılabilecek. Böylece 10 Kasım'da oyunu satın aldığınızda kariyerinize sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaksınız.