Sony'nin Aralık ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. 2026'nın son ayı olan Aralık ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

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Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Bu tarz parkur oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da seveceğinizi düşünüyoruz.

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PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition PS4, PS5 1.800 TL Dragon Ball Xenoverse 2 PS4, PS5 699 TL Amnesia: The Bunker PS4 875 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 1 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için: