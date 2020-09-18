Ford, 2023 Ford F-150'nin Tanıtım Görselini Yayınladı

Otomobil devi Ford, 2023 yılında çıkacak Ford F-150'nin ilk tanıtım görsellerinden birisini bugün yayınladı. Görselde Ford'un izleyeceği yeni tasarım hatları da yer aldı.

Elektrikli otomobil sektörünün merakla beklediği çekişmelerden birisi de Tesla'nın Cybertruck kamyonetiyle Ford'un elektrikli F-150 kamyoneti arasında yaşanacak çekişmeydi. Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı Tesla, Cybertruck'ı neredeyse bir yıl önce tanıtmıştı ve Ford'a meydan okuyan bazı paylaşımlarda da yer almıştı.

Tesla'nın rakibi Ford, yakın bir zamanda yeni elektrikli F-150 kamyonetinin 2023 yılında çıkacak 14. nesil kamyonetler arasında en güçlü kamyoneti olacağını söylemişti. Şirket, bugünse 2023 Ford F-150 kamyonetinin ilk tanıtım görsellerinden birisini yayınladı. Görselde Ford'un tasarımda yeni bir sayfa açacağı görüldü.

2023 Ford F-150 tanıtım görseli yayınlandı:

Henüz ismi açıklanmayan yeni elektrikli F-150, 2021 F-150'de olduğu gibi kalın LED ışıklara yer verecek. Ancak kamyonetin ızgara tasarımı 2021 Ford F-150 ve F-150 ailesinin diğer üyelerinden farklı olacak. Ford, yeni kamyonetiyle birlikte daha fütüristik bir tasarım elde etmeyi çalışacak.

Tabii elektrikli bir otomobilde bir ızgaranın bulunması garip geliyor olabilir. Ancak bu ızgaranın yalnızca görünüm amaçlı mı yoksa işlevsel mi olacağı henüz bilinmiyor. Bunun yanı sıra araçta bulunan farlar da önceki Ford F-150 kamyonetlere göre çok daha ufak duruyor.

-2021 Ford F-150

2023 yılında çıkacak yeni Ford F-150'nin nasıl bir güç aktarım mekanizmasına sahip olacağı kesin değil. Ancak Ford'un yeni kamyonetinde her bir aksta iki elektrikli motora yer vereceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte araç, muhtemelen lityum-iyon bataryaya sahip olacak.

Tarihler henüz netleşmiş olmasa da Ford F-150'nin üretimine 2022 yılının ikinci yarısında başlanacak. Araç muhtemelen ucuz bir alternatif olmayacak. Elektrikli kamyonet dünyasına Ford'un da katılmasıyla Hummer EV, Rivian ve Tesla arasında kıyasıya bir rekabet bizi karşılayacak.