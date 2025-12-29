Ford'un patronundan acı itiraf: Toyota ve Hyundai ile rekabet edemeyiz

Ford, düşük kârlı modellerden çekilirken rakiplerini de açıkça işaret etti. CEO Jim Farley, Toyota, Hyundai ve Kia gibi markalarla küçük otomobillerde rekabet etmenin kârlı olmadığını söyledi.

Ford, kârlılığa odaklanan yeni stratejisini net sözlerle savundu. CEO Jim Farley, Toyota ve Hyundai/Kia gibi Japon ve Koreli rakiplerle küçük ve uygun fiyatlı otomobillerde rekabet etmenin Ford için kârlı olmadığını açıkça dile getirdi.

Farley’e göre bu markalar, ölçek ekonomisi ve maliyet avantajı sayesinde düşük fiyatlı segmentte çok daha güçlü. Ford ise bu yarışta zarar etmek yerine “herkes için her şeyi yapan” üretici olma fikrinden vazgeçmeyi tercih etti.

Bu yaklaşım, Fiesta ve Mondeo gibi modellerin neden tarihe karıştığını da açıklıyor. Ford, kaynaklarını artık Mustang, Bronco ve yüksek kâr getiren pickup ve SUV’lara yönlendirmek istiyor. Duygusal bağ kurulan ve marka kimliğini güçlendiren modellere öncelik veriliyor.

Önümüzdeki dönemde Ford’un, rakipleriyle fiyat savaşı yapmak yerine daha niş ve kârlı alanlara odaklanması bekleniyor. Bu da otomotivde “çok satmak” yerine “doğru ürünü satmak” dönemine geçildiğinin net bir işareti.