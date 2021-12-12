Formula 1 2021, Abu Dhabi'de düzenlenen yarışla birlikte sonuçlandı. Genç pilot Max Verstappen ilk kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

9 ay süren ve 22 yarıştan oluşan dünyanın en çok ilgi gören motor sporu organizasyonu Formula 1’de nihayet sona gelindi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen Yas Marina Gp ile 2021 yılının Formula 1 şampiyonu, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton’ı geçerek ilk dünya şampiyonluğunu alan Max Verstappen oldu.

Büyük bir çekişmeye şahit olduğumuz yarışta yaşananlar ve Verstappen’in kimine göre sonuna kadar hak ettiği, kimine göre ise haksız bir şekilde elde ettiği şampiyonluğu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Buna ek olarak Lewis Hamilton’ın şampiyonluk hakkının yendiğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Gelin Formula 1 heyecanını Twitter’da paylaşan kullanıcılar neler demiş bir göz atalım.

İşte Formula 1 2021'nin son yarışı ve Max Verstappen'in şampiyonluğu için sosyal medyadan gelen tepkiler

Verstappen'in şampiyonluğu ülkemizde olduğu kadar dünyanın diğer yerlerinde de çok konuşuldu

"Red Bull, Sergio Perez'e"

"Dikkati olun, o bir kahraman."

"İnanılmaz. FIA kelimenin tam anlamıyla şampiyonluğu Red Bull'a verdi. Bunun adil bir yarış olduğunu nasıl savulanabilirler?"

"Elbette, FIA sonucu onaylarsa Mercedes bunu spor tahkimi için mahkemeye taşıyacak??? Sonuç ne olursa olsun, FIA'nın itibarına çok fazla zarar verildi. Ve hangi şekilde olursa olsun Hamilton ve Verstappen'e haksızlık."