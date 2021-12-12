22 yarıştan oluşan ve toplamda 9 ay süren dünyanın en çok izlenen motor sporu organizasyonu olan Formula 1’in bu yılki şampiyonu Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen Yas Marina Gp ile belli oldu.

Tıpkı sezon boyunca olduğu gibi; bu yarışta da baştan sona büyük bir çekişmeye şahit olduk. Yarışın sonunda kazanan isim Max Verstappen olurken; bu sonuçla yılın şampiyonu da yine Max Verstappen olmuş oldu. Gelin hep beraber Yas Marina Gp’nin ayrıntılarına değinelim.

Dün gerçekleşen sıralama turlarının II. seansında (Q2) Max Verstappen’in yaşadığı lastik yakma olayından ötürü Red Bull yumuşak lastiğe geçiş yapmıştı. Bu sebeple yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, yumuşak lastik seçimiyle start aldı. Yarışın grid sıralaması Verstappen, Hamilton, Norris, Perez, Sainz ve Bottas şeklinde oluşurken; Haas pilotu Nikita Mazepin, PCR testinin pozitif çıkması sebebiyle yarışa katılamadı. Haas, Mazepin yerine daha önceki hiçbir seansa yedek pilotu ile katılmadığı için Yas Marina’ya tek pilot ile katıldı.

Start Anı: Hamilton harika bir çekiş yakaladı

Kalkış anında Lewis Hamilton, orta hamur ile yumuşak lastik kullanan Max Verstappen’den daha iyi bir çekiş yakalayarak Verstappen’i geçti ve daha ilk saniyelerde liderliği ele almış oldu. Sonraki ilk ciddi virajda Verstappen içeriye geç bir fren yaparak Hamilton’dan yerini kısa bir süreliğine geri alsa da Hamilton pist dışından geçerek tekrar ilk sıraya yerleşti.

Red Bull uzun süre Michael Masi ve FIA ile konuyu tartışsa da karar değişmedi ve Hamilton’a herhangi bir ceza ya da gerini yeri verme talimatı gelmedi.

Sıralama Hamilton, Verstappen, Perez ve Norris şeklinde otururken; Bottas ise 8. sıraya geriledi.

9. Tur: Verstappen arka lastiklerde sıkıntıların başladığını iletti.

14 – 15. Tur: Verstappen bu turda yumuşak lastikle başladığı için erken bir pit yapmak zorunda kaldı ve sert lastiğe geçiş yaptı. Bu turdan bir tur sonra Mercedes de Hamilton’ı pite aldı ve Hamilton da orta hamurdan sert lastiğe geçiş yaptı. Bu pitlerden sonra yeni lider Perez olurken; onu Hamilton, Sainz ve Verstappen takip ediyor. Bu arada Hamilton ile Verstappen arasındaki farkın 5 saniye olduğunu da söyleyebiliriz. Red Bull, Perez’i olabildiğince pistte tutmak istiyor.

18. tur: Verstappen, Sainz’ın arkasında 3 tur vakit kaybettikten sonra geçti. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark ise 9 saniye civarlarında.

20 - 22. Tur: Perez harikalar yarattı, Hamilton zor anlar yaşadı

Hamilton ile Perez arasında 3 kez geçiş izledik. Bu esnada Red Bull’dan Perez’e Hamilton’ı yavaşlatma talimatı gelmişti. Perez ile Hamilton çekişmesinden önce 9 saniye olan Verstappen farkı; bu çekişmeden sonra 1,5 saniyeye kadar düştü. Perez, hem Verstappen hem de Red Bull’dan muhteşem övgüler aldı. Hamilton’a karşı müthiş bir savunma yapan Perez, görevini tamamlamadan önce takım arkadaşına DRS desteği de verdikten sonra pite girdi. Sıralama artık Hamilton, Verstappen ve Perez şeklinde.

36.Tur: Sanal Güvenlik Aracı geldi

36. turda Giovinazzi’nin aracı yolda kalınca bir sanal güvenlik aracı (VSC) kararı geldi. Mercedes bu karara rağmen pit yapmazken; Red Bull hem Verstappen hem de Perez’i pite alarak farklı bir strateji izledi. Bu turla birlikte Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 20,3 saniye oldu. Verstappen yarışın sonuna kadar taze lastik avantajını koruyabilecek mi?

54. Tur: Sürpriz güvenlik aracı

Willams pilotu Nicholas Latifi bariyerlere çarptı ve güvenlik aracı kararı geldi. Bu kararın ardından son 5 tur kala 12 saniye olan Hamilton – Verstappen farkı da erimiş oldu. Ayrıca Red Bull, hem Verstappen hem de Perez’i pite aldı. Pitte her ik pilota da yumuşak lastik takıldı.

57. Tur: Red Bull, Sergio Perez’i yarıştan çekti. Güvenlik aracı aradan çekildikten sonra sadece 1 tur atılacak.

Son Tur: Max Verstappen, temiz bir atak ve taze lastikler ile 7 kez dünya şampiyonu Hamilton’ı geçerek, ilk şampiyonluğunu elde etti. Yas Marina'da müthiş bir kutlama yapılıyor...

İşte Max Verstappen'in şampiyonluğu kazandığı o anlar;

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