İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünen Gois Geçidi, aslında Fransa’nın en ilginç ve tehlikeli noktalarından biri. Yoldan geçen arabalar, günde 2 kez su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Geçitten geçenler için büyük bir tuzak hâline gelen bu yoldan arabalar nasıl kurtuluyor?

Dahası neden dakikalar içinde suyun altında kalıyorlar?

Gelgitlerle kapanan Gois Geçidi

Yaklaşık 4,5 kilometrelik Gois Geçidi, Atlantik Okyanusu’nun gelgit hareketlerine bağlı bir yol. Suyun çekildiği belirli saatlerde adaya kara yoluyla ulaşım sağlanıyor.

Ancak bu süre genellikle çok kısa. Sadece birkaç saatliğine kullanıma açılan geçit, ardından tekrar sular altında kalıyor. Gelgit hareketlerinin oldukça hızlı gerçekleşmesinden dolayı da birçok sürücü tam geçerken suyun yükselmeye başlamasıyla bir anda kendilerini kapana kısılmış hâlde buluyor.

Arabaların mahsur kalmasının sebebi zamanı iyi hesaplayamamak.

Arabaların mahsur kalmasının en temel sebebi aslında gelgitten ziyade sürücülerin dikkatsizliği veya macera arayışı olabiliyor.

Geçiş saatleri bölgedeki tabelalarda gösteriliyor. Buna uymayan sürücüler, bazen yolu geçebileceklerini düşünüyor ancak su beklenenden daha çabuk ilerleyince araçlar hızla suya gömülüyor.

Mahsur kalanlar için tedbir ise kurtarma platformları

Fransa, bu tehlikeli durumu göz önünde bulundurarak Gois Geçidi'nde belirli noktalara kurtarma platformları yerleştirmiş. Platformlar, yolu geçerken mahsur kalanların arabalardan inip güvenli bir yere sığınmalarını sağlıyor.

Kurtarma ekipleri de sık sık devreye girerek mahsur kalan sürücülere yardım ediyor ama araçlar suyun altında kaldığında, genellikle hasar alıyor veya tuzlu suyla bir güzel yıkanıyorlar.

Ayrıca sular altında kalan asfalt yol, yosunlarla da kaplı olabiliyor. Bu yüzden sürücülerin daha dikkatli olması ve ani frenlerden de kaçınması gerekiyor.

Özetle, Gois Geçidi'nde mahsur kalmak, dikkatsizlik ve zamana yenik düşmekle ilgili bir durum. Siz siz olun, Fransa’da bu geçitten geçecek olursanız tabeladaki zamanlamaya uyun ve durduk yere başınıza iş almayın.

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