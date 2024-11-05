Fransa’nın Ardennes ilinde, hiçbir yere bağlanmayan bir köprü yer alıyor. Birçok kişi, bu köprünün “koyunlar” için inşa edildiğini bile söyledi. Peki işin aslı ne?

Üstelik köprü için milyon eurolar harcandığı da söyleniyor.

Böyle bir masraftan sonra, neden hiçbir bağlantısı olmayan, yarım bir köprü ortaya çıktı?

Öncelikle köprünün ne için inşa edildiğine bakmamız gerek.

Sosyal medyada koyunlar için olduğu söylentileri yayılsa da aslında bu köprü, yarım kalan bir otoyol bağlama projesinden geriye kalan bir inşa. Aslında projede ilk inşa edilen bu köprü olduğu için proje de iptal olunca ortaya bu “yarım köprü” görüntüsü çıkmış.

A304-RN43 adındaki iki otoyolu birleştirmek için planlanan bu köprüye Google Haritalar üzerinden de ulaşmak mümkün.

Ardennes Valiliği’nin resmi internet sitesine göre köprüyle ilgili birçok bilgiye erişilebiliyor.

2017’de valilik, proje ile ilgili olumlu bir karar verdiği, hatta bu projenin ekolojik çevreye de olumlu etkisinin olduğu bir raporun da varlığı görülüyor.

Ancak proje, bu kadar “ümit verici” konumda olmasına rağmen 2020’de trafik verilerinin eskimesi, nüfusun giderek azalması ve yüksek maliyeti sebebiyle iptal edildi.

Proje de iptal edilince aslında ortaya bu yarım kalan, anlamsız bir köprü ortaya çıkmış. Yani anlayacağınız, proje koyunlar için değil!

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