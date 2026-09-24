Amazon, Süper Lig Yayın Hakları İçin Düğmeye Bastı: 400 Milyon Dolarlık Teklif Kapıda!

Amazon ve Saran Grup, yaklaşık 400 milyon dolarlık teklifle Süper Lig yayın ihalesine ortak girmeye hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen dijital yayın devlerinden Amazon, Süper Lig’in yayın haklarını devralmak üzere Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

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Küresel çapta canlı spor yayınlarıyla dikkat çeken şirket, yeni dönem yayın ihalesi öncesinde Saran Grup ile stratejik bir ortaklığa gitti. İki dev grubun, şartnamenin açıklanmasının ardından ihaleye yaklaşık 400 milyon dolarlık dev bir ortak teklif sunmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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İhale 13 Ocak 2027'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig’in yeni dönem yayın hakları ihalesini 13 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirecek. TFF, Kulüpler Birliği ve 1. Lig temsilcilerinden oluşan Yayın İhalesi Komisyonu; kulüplerin finansal beklentilerini, ekonomik kriterleri ve teknik standartları belirlemek üzere düzenli olarak bir araya geliyor.

İhale şartnamesi, Avrupa’daki spor yayıncılığı standartları esas alınarak uluslararası uzman bir şirket tarafından hazırlanacak. Mevcut yayıncı beIN Sports'un görüntü kalitesi, çözünürlüğü ve kamera sayısına yönelik eleştirileri dikkate alan kulüpler; yeni dönemde 4K yayın, yüksek çözünürlük ve gelişmiş kamera teknolojilerini şart koşuyor. Şampiyonlar Ligi yayınlarında artırılmış gerçeklik, canlı oyuncu takibi ve xG verileri gibi üst düzey teknolojiler sunan Amazon'un bu hamlesi, ligin yayın standartlarını yükseltme hedefleriyle birebir örtüşüyor.

Turkcell de adaylardan biri

Sadece futbolda değil; NBA, NFL, tenis ve motor sporlarında da küresel bir yayın portföyüne sahip olan Amazon, Süper Lig hamlesiyle dünya çapındaki spor yayıncılığı stratejisine yeni bir halka eklemeyi hedefliyor.

Öte yandan TFF tarafında da ihale hareketliliği hız kazandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Kulüpler Birliği temsilcileriyle birlikte Turkcell CEO’su ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yeni dönem yayın ihalesini masaya yatırdığı ortaya çıktı. Turkcell’in ihaleyle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken, Amazon-Saran Grup ortaklığıyla birlikte Süper Lig’de yayın hakları rekabetinin oldukça kızışacağı öngörülüyor.