Teknoloji Gündemi 25. bölüme hoş geldiniz! Bu bölümde ana akım medyanın siyaset odaklı haber akışından uzaklaşıp dünyayı değiştiren ve geleceği şekillendiren en önemli teknolojik gelişmeleri detaylarıyla ele alıyoruz.
Videoda öne çıkan konu başlıkları:
- Yapay zeka dünyasında patlak veren yavaşlatma tartışması, güvenli yapay zeka ve güvenlik endişeleri
- Kendi başına rakip sunuculara sızan, otonom kararlar alan kontrolden çıkmış yapay zeka modelleri
- Biyolojik riskler, Çikungunya virüsü geniyle oynama girişimleri ve siber güvenlik raporları
- %10 insani risk oranını sebep göstererek yüksek maaşlı işlerinden istifa eden yapay zeka araştırmacıları (Evan Hubinger, Jacob Coxon, Bilal Chughtai)
- Japonya'da tanıtılan ve fenalaşan insansı robotlara saha servisi sunan dünyanın ilk robot ambulansı