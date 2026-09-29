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TRİLYON DOLARLIK ÇÖKÜŞ BAŞLADI | Teknoloji Gündemi

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Teknoloji Gündemi 25. bölüme hoş geldiniz! Bu bölümde ana akım medyanın siyaset odaklı haber akışından uzaklaşıp dünyayı değiştiren ve geleceği şekillendiren en önemli teknolojik gelişmeleri detaylarıyla ele alıyoruz.

Videoda öne çıkan konu başlıkları:

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  • Biyolojik riskler, Çikungunya virüsü geniyle oynama girişimleri ve siber güvenlik raporları
  • %10 insani risk oranını sebep göstererek yüksek maaşlı işlerinden istifa eden yapay zeka araştırmacıları (Evan Hubinger, Jacob Coxon, Bilal Chughtai)
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Yapay Zeka webtekno

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