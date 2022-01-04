Fransa parlamentosu, reklam vermek isteyen otomotiv şirketleri için yeni bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre şirketler, 1 Mart itibarıyla yayınlayacakları reklamlarda kendi araçlarına ek olarak, alternatif ulaşım araçlarının da reklamını yapacaklar. Yasaya aykırı davranan şirketlere 50 bin euro para cezası uygulanacak.

Dünya genelinde bir süredir gündemde olan karbon emisyon meselesi için çalışmalar devam ediyor. Her ülke, kendi koşulları doğrultusunda bazı adımlar atıyor ve karbon salınımını minimalize etmeye çalışıyor. Yapılan çalışmaların en başında ise otomobillere yönelik bazı yaptırımlar yer alıyor. Örneğin elektrik motorlu araçların yaygınlaşması için destek veriliyor, bazı araçların trafikten çıkması için de uygun çalışmalar yürütülüyor.

Bu bağlamda; karbon emisyonunu düşürmek için çalışan ülkelerden bir tanesi de Fransa. Ülke bugüne dek yaptığı çalışmalar ile içten motorlu araçlardan ne zaman kurtulacağını belirledi. Ayrıca SUV gibi büyük motorlu araçlara da yeni vergiler getirildi. Şimdiyse Fransa parlamentosundan yeni bir yasa çıktı. 1 Mart 2022 itibarıyla yürürlüğe konacak bu yasa, otomobil reklamlarını alıştığımızın biraz daha dışına itecek.

Otomobil şirketleri, alternatif ulaşım araçlarının da reklamını yapacak

Fransa'daki yeni yasaya göre reklam yapacak otomobil şirketleri, kendilerine sunulan 3 alternatif reklamdan bir tanesini seçip, otomobillerine ek olarak alternatif ulaşım araçlarını da reklam haline getirecekler. "Günlük kullanım için toplu taşıma araçlarını kullanın", "Kısa yolculuklar için yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih edin" ve "Araç paylaşımını düşünün" gibi başlıklara sahip olan bu alternatif reklamlar, her şirket için zorunlu olacak. Televizyon, gazete ve hatta internet reklamlarını bile kapsayan yasa, "#SeDeplacerMoinsPolluer" (Daha az kirletin) sloganı ile tüm Fransa'yı etkisi altına alacak.

Edinilen bilgilere göre Hyundai, yasaya uyumlu davranacağının taahhüdünü şimdiden verdi. Volkswagen tarafından yapılan açıklamalarda ise yeni reklamların mevzuata uygun olması için reklam ajanslarıyla görüşüleceği belirtildi. Merkezi Fransa olan Renault ve Peugeot gibi markalar şu an için bir açıklama yapmadılar ancak yasaya uyacakları düşünülüyor. Bu arada; kanuna aykırı hareket eden şirketlerin 50 bin euro para cezasına çarptırılacaklarını da belirtelim...