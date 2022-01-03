Mercedes’in Yeni Elektrikli Otomobili Vision EQXX Tanıtıldı

Mercedes, etkileyici bir enerji tüketimi miktarına sahip bir elektrikli araç üretmek amacıyla Vision EQXX’i geçtiğimiz yıl duyurmuştu ancak sadece duyurmasıyla kalmıştı. Sonunda aracın tanıtım günü geldi çattı ve biz de bir saniye bile kaybetmeden yeni Mercedes Vision EQXX’in tanıtılan tüm özelliklerini sıralayalım dedik.

Elektrikli araçlar iyice çeşitlenmeye ve tasarımları da ilginçleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene duyurulan Mercedes’in elektrikli aracı Vision EQXX, sadece duyurulmakla kalmıştı ve markanın takipçileri ve teknoloji hayranları merakta kalmıştı. Sonunda Mercedes Vision EQXX resmen tanıtıldı ve birçok bilgi ettik.

Mercedes Vision EQXX, Tron filminden fırlamışçasına bir tasarıma sahip. Geleceğin arabalarının hepsi böyle olacaksa gelecek gerçekten çok güzel görünecek gibi görünüyor. Geleceği bir kenara bırakalım ve bu yeni teknoloji harikası Mercedes Vision EQXX’in açıklanan özelliklerine bakalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

Mercedes Vision EQXX’in gelecekten gelmiş bir dış tasarımı bulunuyor. Sanki Tron filminden fırlamışçasına dizayn edilen bu elektrikli spor araba 463 santimetre çapında bir boyuta ve 280 santimetre çapında tekerlere sahip ki bu da C klasmanı bir araçtan biraz daha küçük anlamına geliyor. Aracın tasarım açısından en ilgi çekici yanı bir kurşun gibi görünmesi ve arka farları. Zaten onu bu kadar gelecekten gelmiş gibi gösteren de kesinlikle arka farları.

İç tasarım:

Arabanın iç tasarımı da en az dış tasarımı kadar geleceğe göz kırpıyor. Aracın içerisinde sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan bir dijital ekran bulunuyor. Ekranın 8K çözünürlüğü bulunuyor ve aracın her şeyini buradan kontrol edebiliyorsunuz.

Koltukları ise oldukça konforlu vegan deri materyalden (mantarlardan, kaktüslerden ve bambulardan) üretilmiş. Aracın ön tarafında ayrıca gerektiğinde açılıp çalışan ısıtma veya soğutma fanları bulunuyor.

Mercedes Vision EQXX performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Lansmanda tanıtılan bilgilere göre EQXX’in elektrikli motoru 150 kilowatt’a eşdeğer 201 beygir gücüne sahip. Bu 201 beygirlik elektrikli motorunu ise kapasitesi henüz açıklanmayan ancak 100 kilowatt/saat’ten az bir boyuta sahip olan bir batarya destekliyor. Söylenene göre bu batarya bir şarjda 1000 kilometre yol yapabiliyor.

Ultra düşük dönme dirençli tekerlekler ise Bridgestone ürünü. Tekerlek kapaklarıyla çalışan aerodinamik olarak optimize edilmiş bu tekerler aracın hızını arttırıyor ve elektrik tüketimini de bir hayli azaltıyor.

İşte Karşınızda Mercedes Vision EQXX:

Aracın piyasaya sürülme tarihi hakkında ise Mercedes sessiz kaldı. Siz yeni Mercededs Vision EQXX hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.