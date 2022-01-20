Sahip olduğunuz bilgisayar donanımlarının sınırlarını keşfetmek için uygulayabileceğiniz pek çok farklı test var ancak konu GPU olduğu zaman şüphesiz en etkili testi FurMark yapacaktır. Gelin FurMark testi nedir, nasıl yapılır, bilgisayarınıza ya da GPU’nuza zarar verir mi tüm detaylarıyla inceleyelim.

Bilgisayar donanımlarının fiyatları malum. Bu nedenle sahip olduklarınıza sıkı sıkı sarılmalı ve onlara iyi bakmalısınız. Ancak sahip olduğunuz donanımlar gerçekten iyi bir performans sunuyorlar mı? Bilgisayar donanımlarınızın sınırlarını keşfetmek için uygulayabileceğiniz benchmark gibi pek çok test var ancak konu GPU olduğu zaman şüphesiz en etkili sonuçları FurMark testi ile alırsınız.

Aslında FurMark testi kolayca ve ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirerek kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Farkı ise bugüne kadar gördüğünüz en yoğun stres testi olmasıdır. Diğer stres testleri donanımlarınızı zorlar ancak FurMark testi, çökme sınırını keşfetmenizi sağlar. Bu nedenle zararlı olup olmadığı bile tartışılır. Gelin FurMark testi nedir, nasıl yapılır, zararlı mı gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim.

FurMark testi nedir?

OpenGL tabanlı olarak çalışan FurMark, bilgisayar donanımlarınızın en önemlilerinden biri olan GPU kısaltmalı grafik işlem birimine stres testi uygulayan bir yazılımdır. Diğer stres testi yazılımlarından farklı olarak FurMark testi, GPU’nuzun tam anlamıyla sınırlarını keşfetmenizi sağlar. Düşük boyutludur, ücretsizdir ve son derece basit bir arayüzü vardır.

FurMark testi ne işe yarar?

FurMark testi, bütün stres testleri gibi bilgisayar donanımınızın performans sınırlarını keşfetmenizi sağlar. FurMark testini başlattığınız zaman GPU üzerine yoğun bir baskı yapılarak hem ısınma durumu hem de çalışma performansı gözler önüne serilir. Sağlam bir GPU yoksa FurMark yazılımı hatta bilgisayar kapanabilir.

FurMark testi nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan FurMark yazılımını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan FurMark yazılımını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Dilerseniz test ayarlarını özelleştirin.

Dilerseniz test ayarlarını özelleştirin. Adım #3: Testi başlatın.

Testi başlatın. Adım #4: Sonuçları değerlendirin.

Sonuçları değerlendirin. Adım #5: FurMark testi tamamlandı.

Adım #1: FurMark yazılımını indirin ve kurulumu tamamlayın:

FurMark yazılımı tamamen ücretsizdir ve düşük boyutludur. Yazılımı güvenilir bir kaynaktan indirdiğinizden emin olun. Büyük bir kurulum gerektirmez ancak bazı izinleri vermeniz gerekiyor.

Adım #2: Dilerseniz test ayarlarını özelleştirin:

FurMark yazılımını açtığınız zaman karşınıza basit bir arayüz çıkacak. Buradan test ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün. Eğer yalnızca basit bir performans değerlendirme testi yapacaksanız FurMark testi ayarlarını varsayılan olarak bırakabilirsiniz.

Adım #3: Testi başlatın:

FurMark testi ayarlarını düzenledikten sonra testi başlatın. GPU performansınıza bağlı olarak bu test 30 dakika sürmelidir. FurMark testi boyunca bilgisayarınızı kullanmayın. Test boyunca ekranı takip etmenizde yarar var.

FurMark test sonuçları nasıl olmalı?

FurMark testi nasıl yapılır sorusunun son adımı olarak verdiğimiz sonuçları değerlendirin başlığı aslında pek de altı doldurulabilecek bir başlık değil. Çünkü FurMark testinin değerlendirilebilecek kesin bir sonucu yok. FurMark testi 30 dakika boyunca sürdüyse ve test boyunca yazılım ya da bilgisayarınız kapanmadıysa sağlam bir GPU sahibisiniz demektir.

FurMark testinde dikkat edilebilecek diğer bir sonuç ise ısınma değeridir. FurMark testi boyunca GPU sıcaklığının maksimum 90 - 95 derece olması gerekiyor. Oldukça yüksek olan bu sıcaklıklar donanımın maksimum güçteki ısısını belirtir. Normalden yüksek bir sıcaklık görüyorsanız soğutma sisteminizi geliştirmeyi düşünmelisiniz.

FurMark testi zararlı mı?

Kabul edelim, FurMark testi herhangi bir oyuna ya da yazılıma göre çok daha yüksek bir stres seviyesi ile GPU performansını test ediyor. Bu nedenle biraz korkutucu. Ancak zaten bu testi belki en fazla bir ya da iki kez yapacaksınız. Sık sık yapılacak bir test olmadığı için zararlı diyemeyiz. Yine de dikkatli olmakta yarar var.

FurMark testi ne zaman yapılır?

FurMark testi, donanımınızı epey yorduğu için tekrar edilmesi önerilen bir test değildir. Ancak yeni bir GPU aldıysanız, GPU performansınızdan şüpheleniyorsanız ya da buna benzer bir durum yaşıyorsanız FurMark testi yapabilir ve sonuçlarını buna göre değerlendirebilirsiniz.

GPU performansınızın sınırlarını görmenizi sağlayan FurMark testi nedir, nasıl yapılır, zararlı mı gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. FurMark testi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.