Apple Işıklı Logosunun Nasıl Çalıştığını ve Nasıl Kapatılabileceğini Açıkladı

Yeni MacBook Pro'daki ışıklı Apple logosunun akıllı çalışma mantığı açıklandı.

Apple, kullanıcıların en çok özlediği ikonik tasarım detaylarından birini yeniden hayata geçirdi. PROLED XDR ekrana sahip yeni MacBook Pro, kapağın arkasında parlayan Apple logosuyla birlikte geliyor ve bu detay uzun yıllardır Mac kullananlara nostaljik anlar yaşatıyor ancak karanlık bir odada ya da dikkat gerektiren sessiz bir toplantıda herkes dizüstü bilgisayarının ışık saçmasını istemeyebilir.

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Neyse ki çoğu kullanıcının ilk bakışta fark edemeyeceği bir yerde olsa da bu ışığı tamamen kapatmanın bir yolu bulunuyor.

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Işıklı Apple logosu nasıl çalışıyor?

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MacBook Pro modeliniz uyku modunda olmadığı ve aktif olarak kullanıldığı sürece kapaktaki logo aydınlık kalır. Mac sisteminiz hem ekran parlaklığını hem de odadaki ortam ışığını sürekli analiz ederek bu ayarı otomatik olarak yönettiğinden herhangi bir ayarla uğraşmanıza gerek kalmaz.

Bu akıllı sistem sayesinde gece vakti karşınızda oturan kimsenin gözü kamaşmaz. Ortam ışığı azaldığında kendi parlaklığını kısan logo, güneşli bir pencere kenarında çalışırken ise çok daha belirgin ve parlak hâle gelir.

Apple logo ışığı nasıl kapatılır?

Evet, bu ışığı kapatabilirsiniz ancak Sistem Ayarları altında basit bir açma-kapama düğmesi bulamazsınız. Bunun yerine Terminal uygulamasını kullanmanız gerekir. Terminal'e Uygulamalar altındaki İzlenceler klasöründen veya doğrudan Spotlight aramasıyla ulaşabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra şu komutu yapıştırıp Enter tuşuna basın:

sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

Bu işlemin ardından Mac sisteminiz parolanızı girmenizi isteyecektir. Şifrenizi yazıp Enter tuşuna basın. Yazarken ekranda hiçbir karakter görünmüyor gibi gelebilir, bu durum Terminal'in parolanızı gizli tutma yöntemidir. Parolayı onayladığınız anda logonun ışığı anında sönecektir.

Unutmamanız gereken önemli bir detay, bu ayarın yalnızca sizin kullanıcı hesabınız için geçerli olmamasıdır. Cihazınıza giriş yapan diğer kullanıcılar da sönük logoyla karşılaşır ve verilerinizi yeni bir Mac'e aktardığınızda bu tercih korunur. Fikrinizi değiştirip ışığı geri getirmek isterseniz aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir:

sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode

Ayrıca cihazınıza sıfırdan bir macOS kurulumu yaparsanız, logo ışığı varsayılan ayarlara dönerek kendiliğinden yeniden yanmaya başlayacaktır.