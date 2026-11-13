Casper Excalibur G915'in RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçeneklerini, i7-13620H, Core 7 240H ve Core Ultra 7 356H işlemcilerini, soğutmasını ve hangi yapılandırmanın fiyat/performans açısından öne çıktığını Casper'ın güncel verileriyle anlattık.

Son Güncelleme: 12 Kasım 2026

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Casper Excalibur G915, NVIDIA GeForce RTX 5060 ya da RTX 5070 (8 GB GDDR7) ekran kartını üç Intel işlemci seçeneğiyle (13. Nesil Core i7-13620H, Series 2 Core 7 240H, Series 3 Core Ultra 7 356H) eşleştiren, 2,3 kg'lık bir oyun laptopu. Fiyat/performans arayan için en dengeli nokta, kampanyada 99.999 TL'ye düşen i7-13620H + RTX 5070 + 24 GB RAM yapılandırması; aynı işlemci ve RAM'le RTX 5060'lı sürümden yalnızca 4.797 TL (%5) daha pahalı. 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borulu FrostFlux soğutma, RTX 5070'te 115W TGP, MUX Switch, 2 RAM ve 2 SSD yuvası G915'i hem oyun hem iş için tek cihaz arayanlara, yıllarca yükseltilebilir bir makine isteyen öğrencilere aday yapıyor.

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Casper Excalibur G915'te Hangi Ekran Kartı Var, RTX 5060 mı RTX 5070 mi Seçmeli?

Casper Excalibur G915'te iki ekran kartı seçeneği var: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU ve RTX 5070 Laptop GPU. İkisi de 8 GB GDDR7 bellek ve 128 bit bellek yoluyla geliyor, ikisi de NVIDIA'nın Blackwell mimarisine dayanan RTX 50 serisinden. Asıl fark işlem gücünde: Casper'ın verilerine göre RTX 5070, 798 AI TOPS ile RTX 5060'ın 572 AI TOPS değerinin yaklaşık %40 üzerinde.

G915'in RTX 5070 sürümü 115W TGP ile çalışıyor. TGP, ekran kartına ayrılan güç sınırını ifade ediyor; kartın oyunda ne kadar güçle çalışabileceğini belirleyen değerlerden biri bu.

MUX Switch ve DLSS 4.5 G915'te ne işe yarıyor?

MUX Switch: Excalibur G915'te grafik birimleri arasında hızlı geçiş yapmayı sağlayan MUX Switch bulunuyor. Casper bu özelliği yoğun oyun anlarında ekran kartından en yüksek performansı almak için sunuyor.

Excalibur G915'te grafik birimleri arasında hızlı geçiş yapmayı sağlayan MUX Switch bulunuyor. Casper bu özelliği yoğun oyun anlarında ekran kartından en yüksek performansı almak için sunuyor. DLSS 4.5: RTX 50 serisinin yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme teknolojisi. Casper'a göre bu teknoloji sayesinde grafikler daha pürüzsüz ve detaylı hale geliyor.

RTX 50 serisinin yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme teknolojisi. Casper'a göre bu teknoloji sayesinde grafikler daha pürüzsüz ve detaylı hale geliyor. 165Hz ekran: G915'in 16 inç 16:10 IPS paneli FHD ve QHD seçenekleriyle 165Hz yenileme hızı sunuyor; ekran kartının ürettiği yüksek kare hızını gözünüze taşıyan da bu panel.

Hangi ekran kartı kime uygun?

Casper Excalibur G915'te RTX 5060, bütçeyi zorlamadan RTX 50 serisine geçmek isteyenlerin seçimi. RTX 5070 ise ağır oyunlarda daha yüksek ayar ve kare hızı hedefleyenler, render ya da yapay zeka işleri yapanlar için daha mantıklı. Kampanya döneminde iki kart arasındaki fiyat farkı birkaç bin liraya indiği için, bütçeniz 100 bin TL civarındaysa RTX 5070'li sürüme bakmanız önerilir.

Özellik G915 RTX 5060 G915 RTX 5070 Ekran kartı belleği 8 GB GDDR7, 128 bit 8 GB GDDR7, 128 bit Yapay zeka gücü 572 AI TOPS 798 AI TOPS TGP Kaynakta belirtilmiyor 115W MUX Switch Var Var DLSS 4.5 Var Var En düşük fiyat (Casper.com.tr) 87.000 TL* 99.999 TL*

*12 Kasım 2026 itibarıyla casper.com.tr G915 model listesindeki indirimli fiyatlardır; kampanyaya göre değişebilir.

Casper Excalibur G915'in İşlemci Seçenekleri Neler, Hangisi Daha Mantıklı?

Casper Excalibur G915'te üç Intel işlemci seçeneği bulunuyor: 13. Nesil Intel Core i7-13620H, Series 2 Intel Core 7 240H ve Series 3 Intel Core Ultra 7 356H. Casper, G915'in işlemci tarafında 45 watt'a kadar güç ve 90 TOPS'a varan yapay zeka desteğinden söz ediyor; Intel Turbo Boost teknolojisi de yük arttığında işlemcinin hızını yukarı çekiyor.

Core Ultra 7 356H'nin farkı ne?

Series 3 Core Ultra 7 356H, G915 ailesinde ayrı bir NPU (yapay zeka işlem birimi) barındıran seçenek. Casper'a göre bu NPU, yapay zeka görevlerini CPU ve GPU'ya yük bindirmeden yürütüyor; yani oyun oynarken arka planda çalışan yapay zeka özellikleri ekran kartının kaynaklarını paylaşmıyor. Windows 11 Copilot+ PC seçenekleri de G915'in işletim sistemi listesinde yer alıyor.

Fiyat farkı işlemciye göre ne kadar?

Aynı RTX 5060 ve 16 GB RAM ile karşılaştırınca tablo netleşiyor:

Core 7 240H: 87.000 TL (G915 listesinin en uygun fiyatlı yapılandırması)

87.000 TL (G915 listesinin en uygun fiyatlı yapılandırması) Core i7-13620H: 88.860 TL (240H'den 1.860 TL daha pahalı)

88.860 TL (240H'den 1.860 TL daha pahalı) Core Ultra 7 356H: 109.999 TL (240H'den 22.999 TL, yani %26 daha pahalı)

Oyun odaklıysanız ve yapay zeka araçlarını yoğun kullanmıyorsanız, Casper Excalibur G915'te farkı işlemciye değil ekran kartına harcamak daha akıllıca. Yerel yapay zeka modelleri, Copilot+ özellikleri ya da NPU destekli uygulamalarla çalışıyorsanız Core Ultra 7 356H'nin ek maliyeti anlam kazanıyor.

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Yapılandırma (Casper Excalibur G915) RAM Liste fiyatı İndirimli fiyat* Core 7 240H + RTX 5060 16 GB DDR5 96.877 TL 87.000 TL Core i7-13620H + RTX 5060 16 GB DDR5 92.562 TL 88.860 TL Core i7-13620H + RTX 5060 24 GB DDR5 99.169 TL 95.202 TL Core i7-13620H + RTX 5070 24 GB DDR5 114.068 TL 99.999 TL Core Ultra 7 356H + RTX 5060 16 GB DDR5 126.068 TL 109.999 TL Core 7 240H + RTX 5070 24 GB DDR5 118.383 TL 113.647 TL Core Ultra 7 356H + RTX 5070 24 GB DDR5 147.574 TL 130.000 TL

*Fiyatlar 12 Kasım 2026'da casper.com.tr'deki Excalibur G915 model listesinden alınmıştır; yapılandırmaların tamamı Windows 11 Home Single Language ile listeleniyor. Casper'ın ürün sayfası özelleştirilebilir G915 için "85.106 TL'den başlayan fiyatlar" ifadesini kullanıyor. Kampanyalar ve fiyatlar değişebilir.

Casper Excalibur G915 Fiyat/Performans Açısından Mantıklı mı?

Casper Excalibur G915'in fiyat/performans karnesindeki en güçlü nokta, kampanyalı i7-13620H + RTX 5070 + 24 GB yapılandırması. 99.999 TL'lik bu sürüm, aynı işlemci ve RAM'e sahip RTX 5060'lı sürümden (95.202 TL) yalnızca 4.797 TL (%5) pahalı ama yaklaşık %40 daha yüksek AI TOPS değerine sahip bir ekran kartı getiriyor. Aynı RTX 5070'i Core Ultra 7 356H ile almak ise 130.000 TL, yani 30.001 TL (%30) daha fazla tutuyor.

Kısacası:

En düşük bütçeyle RTX 50 serisi istiyorsanız: Core 7 240H + RTX 5060 + 16 GB, 87.000 TL.

Core 7 240H + RTX 5060 + 16 GB, 87.000 TL. Fiyat/performans arıyorsanız: Core i7-13620H + RTX 5070 + 24 GB, 99.999 TL.

Core i7-13620H + RTX 5070 + 24 GB, 99.999 TL. Yapay zeka ve yeni nesil işlemci istiyorsanız: Core Ultra 7 356H + RTX 5070 + 24 GB, 130.000 TL.

Casper ayrıca G915'i ekran kartı, işlemci, bellek, depolama, ekran ve lisans seçenekleriyle özelleştirme imkanı veriyor; anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de sunuluyor. G915 ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass de yer alıyor.

Casper Excalibur G915'in Soğutması Uzun Oyun Seanslarında Performansı Koruyor mu?

Casper Excalibur G915, Excalibur FrostFlux adlı soğutma sistemini kullanıyor ve bu sistem ekran kartı ile işlemcinin uzun süre yüksek performansta kalmasını hedefliyor. Casper'ın SSS'sine göre Excalibur'un soğutma mimarisi, uzun süreli oyunlarda performans düşüşünü engelleyecek şekilde CPU ve GPU'yu ayrı ayrı soğutacak biçimde tasarlandı.

Casper'ın paylaştığı teknik verilere göre G915'in soğutma sistemi şunlardan oluşuyor:

2 turbo fan: Her biri 102 adet 0,2 mm kalınlığında LCP (sıvı kristal polimer) kanatlı, hidrodinamik rulmanlı ve 80 x 79,3 x 9,8 mm boyutunda.

Her biri 102 adet 0,2 mm kalınlığında LCP (sıvı kristal polimer) kanatlı, hidrodinamik rulmanlı ve 80 x 79,3 x 9,8 mm boyutunda. 5 bakır ısı borusu: 1 adet 10 mm, 3 adet 6 mm ve 1 adet 5 mm.

1 adet 10 mm, 3 adet 6 mm ve 1 adet 5 mm. Bakır bloklar: CPU ve GPU için ayrı C1100 bakır blok.

CPU ve GPU için ayrı C1100 bakır blok. 140.000 mm² bakır fin alanı: Isının dağıldığı yüzey.

Isının dağıldığı yüzey. Faz değişimli termal malzeme: Standart termal macun yerine kullanılıyor.

Standart termal macun yerine kullanılıyor. 4 egzoz kanalı: Sıcak hava dört yönden dışarı atılıyor.

Sıcak hava dört yönden dışarı atılıyor. SSD termal pad: Depolama biriminin de soğutulması için.

Casper, bu yapının uzun süreli yükte rakip modellere göre yaklaşık 10°C daha düşük sıcaklık hedeflediğini belirtiyor. G915'te Office, Entertainment ve Gaming olmak üzere üç çalışma modu var; Casper'ın ölçümüne göre Office modunda gürültü yaklaşık 36 dB(A) seviyesinde. Yani ofiste ya da kütüphanede sessiz modda, akşam oyunda tam güçte kullanmak mümkün.

Casper Excalibur G915 Hem İş Hem Oyun İçin Tek Cihaz Olabilir mi?

Casper Excalibur G915, oyun donanımını taşınabilir bir gövdeye sığdırdığı için iş ve oyunu tek cihazda toplamak isteyenlere uygun bir aday. 2,3 kg ağırlık, 20,5 mm kalınlık ve alüminyum alaşım kasa, 16 inç ekranlı bir oyun laptopu için çantada taşınabilir bir paket sunuyor.

İş tarafında G915'i öne çıkaran özellikler şunlar:

Thunderbolt 4: 40 Gb/s'ye varan veri aktarımı, 4K'ya kadar görüntü çıkışı ve 100W'a kadar şarj desteği.

40 Gb/s'ye varan veri aktarımı, 4K'ya kadar görüntü çıkışı ve 100W'a kadar şarj desteği. Bağlantı: HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet (RJ45), 3 USB-A, 802.11 ax Wi-Fi ve Bluetooth 5.2.

HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet (RJ45), 3 USB-A, 802.11 ax Wi-Fi ve Bluetooth 5.2. 80Whr batarya: Ders, toplantı ve günlük işler için prizden uzakta kullanım sunuyor.

Ders, toplantı ve günlük işler için prizden uzakta kullanım sunuyor. Windows 11 Pro seçeneği: Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor ve G915'te Pro ile Copilot+ PC lisans seçenekleri bulunuyor.

Üniversite öğrencisi G915'i yıllarca kullanabilir mi?

Casper Excalibur G915, yükseltme yollarını açık bıraktığı için uzun vadeli kullanım planlayan öğrencilere uygun. Cihazda 2 adet SODIMM RAM yuvası (en fazla 64 GB DDR5) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası var. Yani bugün 16 GB RAM ile alıp ileride belleği ve depolamayı büyütebilirsiniz. Casper'ın SSS sayfasına göre RAM ya da SSD'yi kendiniz değiştirdiğinizde, değişim sırasında cihaz zarar görmemişse garanti bozulmuyor; sonradan takılan parçalar ise Casper garantisi kapsamında olmuyor.

G915 2 yıl garantiyle geliyor. Excalibur modellerine özel Ömür Boyu Performans Bakımı ile termal bakım yaptırabiliyorsunuz; Casper yılda bir bakım öneriyor, ilk bakım ve kargosu ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli.

Casper Excalibur G915 Kullananlar Ne Diyor?

Casper Excalibur G915 kullanıcılarının yorumları ağırlıkla performans ve fiyat/performans üzerine yoğunlaşıyor; bir kısım kullanıcı ise ısınma, adaptör ve teslimat sürecine dair şikayetlerini paylaşıyor.

"biraz ince eleyip sık dokudum ama tam bir performans canavarı aldım" (casper.com.tr kullanıcısı, 21 Temmuz 2026)

"Gerçekten mükemmel üst düzey oyunlarda çok yüksek fps alabiliyorsunuz…RDR2,Tlou1,Tlo2,ForzaHorizon5" (Trendyol kullanıcısı, G915 i7-13620H RTX 5070, 10 Eylül 2026)

"Render süreleri önceki bilgisayarıma göre ciddi şekilde kısaldı. Güçlü bir sistem arayanlar için uygun." (Trendyol kullanıcısı, G915 i7-13620H RTX 5070, 23 Şubat 2026)

"ürün çok iyi bekletimin çok üstünde tam bir fiyat performans ürünü" (Trendyol kullanıcısı, G915 i7-13620H RTX 5070, 16 Aralık 2025)

"Toplantı, ofis ve ev arasında kullanıyorum. Günlük kullanımda takılma ya da yavaşlama yaşamadım." (Trendyol kullanıcısı, G915 i7-13620H RTX 5070, 15 Şubat 2026)

"yazan yorumları dikkate alıp aldım bu ürünü fakat söylendiği gibi performansı iyi değil klavye çok ısınıyor ayrıca adaptör yeterli değil pilden şarj gidiyor..." (Trendyol kullanıcısı, G915 i7-13620H RTX 5070, 13 Temmuz 2026)

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Excalibur G915 CS2, Dota 2 ve FC 26 gibi oyunlar için uygun mu?

Cevap: Casper, G915 için oyun bazlı FPS tablosu yayımlamıyor. Bununla birlikte G915'in en uygun fiyatlı sürümü bile RTX 50 serisi bir ekran kartı (RTX 5060) ile geliyor; 165Hz ekran, MUX Switch ve her tuşta ayrı çalışan anti-ghosting klavye de rekabetçi oyunlarda hızlı tepki isteyenlere yönelik özellikler. Trendyol'daki bir RTX 5070 kullanıcısı RDR2, The Last of Us ve Forza Horizon 5'te yüksek FPS aldığını yazıyor.

Soru: Casper Excalibur G915'in en uygun fiyatlı sürümü hangisi?

Cevap: 12 Kasım 2026 itibarıyla casper.com.tr'deki G915 listesinde en uygun fiyatlı yapılandırma, Core 7 240H + RTX 5060 + 16 GB DDR5 sürümü; indirimli fiyatı 87.000 TL. RTX 5070'li en uygun sürüm ise i7-13620H + 24 GB RAM ile 99.999 TL.

Soru: Casper Excalibur G915'i şarja takmadan oyun oynayabilir miyim?

Cevap: Oynayabilirsiniz ama Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu ve tam performans için şarjda kullanılması gerektiğini belirtiyor. G915 180W adaptörle geliyor; 80Whr batarya daha çok ders, toplantı ve günlük işler için anlam taşıyor.

Soru: Casper Excalibur G915'in fanları sesli mi?

Cevap: Casper'ın kendi SSS sayfasına göre Excalibur modellerindeki fanlar daha büyük ve daha çok kanatlı olduğu için hızlandıklarında diğer dizüstülere göre biraz daha fazla ses çıkarabiliyor. G915'in Office modunda gürültü yaklaşık 36 dB(A) olarak paylaşılıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G915 her ihtiyaca cevap veren bir cihaz değil. Şu durumlarda başka bir modele bakmanız daha doğru olabilir:

Bütçeniz 85 bin TL'nin altındaysa: Casper'ın ürün sayfasındaki başlangıç fiyatı 85.106 TL, listedeki en uygun hazır yapılandırma 87.000 TL.

Casper'ın ürün sayfasındaki başlangıç fiyatı 85.106 TL, listedeki en uygun hazır yapılandırma 87.000 TL. RTX 5070'in üzerinde bir ekran kartı arıyorsanız: G915'in ekran kartı seçenekleri RTX 5060 ve RTX 5070 ile sınırlı; Casper'ın RTX 5090'lı modelleri ayrı bir kategoride yer alıyor.

G915'in ekran kartı seçenekleri RTX 5060 ve RTX 5070 ile sınırlı; Casper'ın RTX 5090'lı modelleri ayrı bir kategoride yer alıyor. Ekran kartında 8 GB'tan fazla video belleği istiyorsanız: G915'teki iki kart da 8 GB GDDR7 ile geliyor.

G915'teki iki kart da 8 GB GDDR7 ile geliyor. Uzun süre prizden uzakta oyun oynayacaksanız: Casper, tam performans için cihazın şarjda kullanılmasını öneriyor.

Casper, tam performans için cihazın şarjda kullanılmasını öneriyor. Tamamen sessiz bir cihaz istiyorsanız: Casper, yük altında fanların diğer dizüstülere göre daha sesli çalışabileceğini belirtiyor.

Sonuç: Casper Excalibur G915'in Ekran Kartı ve İşlemci Performansı Kime Yeter?

Casper Excalibur G915, RTX 5060 ve RTX 5070 (8 GB GDDR7) ekran kartlarını i7-13620H, Core 7 240H ve Core Ultra 7 356H işlemcilerle eşleştiriyor.

RTX 5070, Casper'ın verilerine göre RTX 5060'a kıyasla yaklaşık %40 daha yüksek AI TOPS sunuyor ve G915'te 115W TGP ile çalışıyor.

Fiyat/performans tarafında öne çıkan sürüm, 99.999 TL'lik i7-13620H + RTX 5070 + 24 GB yapılandırması; RTX 5060'lı eşinden yalnızca %5 pahalı.

Core Ultra 7 356H, ayrı NPU'su sayesinde yapay zeka işleri yapanlar için anlamlı; oyun odaklı kullanıcı için %26'ya varan fiyat farkını ekran kartına harcamak daha verimli.

FrostFlux soğutma, 2 RAM ve 2 SSD yuvası, 2,3 kg ağırlık ve Thunderbolt 4 ile G915, hem iş hem oyun için tek cihaz arayanlara ve uzun vadeli kullanım planlayan öğrencilere hitap ediyor.

Kaynak: Teknik özellikler ve fiyatlar 12 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G915 ürün sayfası ve Excalibur G915 model listesi sayfasından derlenmiştir. Kullanıcı yorumları aynı tarihte casper.com.tr G915 ürün sayfasındaki Yorumlar bölümünden ve Trendyol'daki Casper Excalibur G915 (G915.1362-DF70X-C) yorum sayfasından alınmıştır. Fiyatlar ve kampanyalar değişebilir.