Samsung’un yeni amiral gemisi saati Galaxy Watch Ultra 2’nin resmî basın görselleri sızdırıldı.

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında bir Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarının tanıtıldığını göreceğiz. Aynı zamanda yeni akıllı saatleri Galaxy Watch9 ve Watch Ultra 2 de bizlerle buluşacak.

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Galaxy Watch9’un tasarımının sızdırılmıştı. Ondan çok kısa süre sonra ise Watch Ultra 2’den görüntüler geldi. Paylaşılan render’lar, cihazın nasıl bir tasarımla geleceği hakkında bizlere bir fikir veriyor. Önemli yenilikler göreceğiz.

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Galaxy Watch Ultra 2 böyle gözükecek

Güvenilir kaynak Evan Blass tarafından paylaşılan görüntülerin resmî basın görselleri olduğu belirtiliyor. Görsellere baktığımızda cihazın önceki nesli andıran kavisli köşelere sahip kare benzeri tasarımla geleceğini görüyoruz. Premium hissini görünüşünden de verecek cihazın sağ tarafında 3 adet tuş olacak.

Watch Ultra 2 modelinin “Titanyum Gri” ve “Titanyum Gümüş” olmak üzere iki adet renkle geleceği söyleniyor. 47 mm’lik boyut, safir cam koruma, LTE bağlantı, AMOLED ekran, GPT, 10 ATM suya dayanıklılık, yeni Snapdragon Wear Elite işlemci gibi özellikler de göreceğiz. Lansmanın 22 Temmuz günü Londra’da yapılması bekleniyor.