Gelecek yıl Türkiye’de ortalama otomobil fiyatlarının 500 bin TL olması bekleniyor. Yerli ve milli otomobil TOGG’un bile 1 milyon TL’den satışa sunulacağı iddia ediliyor. İşte ilk detaylar…

Hiç şüphesiz ki artan kur karşısında Türkiye’de en büyük darbeyi yiyen sektörlerden biri de otomotiv pazarı oldu. TL, kur karşısında hiç olmadığı kadar ‘değersiz’ bir konumdayken ithal otomobillerin fiyatlarında da patlama yaşandı. Bunun üzerine akaryakıta da art arda gelen zamlar tüketiciyi bir hayli zorladı. Ancak görünen o ki gelecek yılda da bu sektörde rahatlama olmayabilir.

Otomotiv sektöründe bilinen bir gazeteci olan Emre Özpeynirci, Daktilo1984 adlı medya kuruluşuna yaptığı bir açıklamada gelecek yıl Türkiye’de otomobil fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti. Bu artışta yalnızca kur karşısında değer kaybeden TL’nin değil aynı zamanda küresel anlamda yaşanan çip krizinin de büyük etkisinin olacağını ekledi.

Türkiye’de ortalama otomobil fiyatı 500 bin TL olabilir:

Özpeynirci, gelecek yıl otomobil fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya şu sözlerle devam etti; ““Kur düşse de otomobillere zam geleceği apaçık ortada. Eğer matrah güncellemesi gibi bir durum olmazsa Şubat veya Mart aylarında Türkiye’deki ortalama otomobil fiyatlarının 500 bin TL bandına oturmasını bekliyorum. 2022’de otomotiv sektörüne destek veya teşvik yapılmazsa beklentiler pazarın ciddi şekilde daralacağı yönünde.”

Durumun ciddiyetine dikkat çekmek için yerli ve milli otomobilimiz TOGG’dan örnek veren Özpeynirci, özel bir teşvik olmadığı takdirde TOGG’ûn fiyatının 1 milyon TL olabileceğini ifade ediyor. Otomobilin bataryaları ithal olduğu için fiyatında ciddi bir artış olacağını vurgulayan Özpeynirci, “TOGG’un CEO’su, Türkiye’deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG’un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir” açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Türkiye’nin ‘ucuz iş gücü’ sağlayan bir pazar olarak görüleceğine ve Türkiye’de üretilen otomobillerin bile son derece pahalı olacağına dikkat çeken Özpeynirci, ikinci el otomobil pazarında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sıfır araç pazarında yıllık 700-800 bin araç satılırken ikinci el piyasasında 8 milyonu aşan sayılar olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak Özpeynirci, ikinci el piyasasında satılan her 100 araçtan 55’inin ‘hurda’ statüsünde olduğunu açıklıyor. Her ne kadar sayılar ikinci el piyasasında yüksek görünse de 2021 yılında %17’lik bir düşüş yaşandığı bilgisi de paylaşılıyor.