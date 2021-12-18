Otomotiv sektörü, zam yağmurundan etkilenmeye devam ediyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’de üretilen Renault Clio modeline bir günde gelen dev zammı açıkladı. En ucuz model bile 361 bin TL’den başlıyor.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, her alanda vatandaşın alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Sabah ve akşam saatleri arasında bile devasa değişiklikler gören kur, dün yine tarihi bir rekora imza atmıştı. TL’nin tarihinde en düşük değere sahip olduğu bu dönemde şu anda dolar 16,42 seviyesinde. Durum böyle olunca art arda gelen zamlar da kaçınılmaz oluyor.

Dün açıklanan yeni bir kararla akaryakıta yine büyük bir zam gelmişti. Otomotiv sektörünün de büyük oranda etkilendiği zam yağmurunda sıfır otomobillerin şok eden fiyat listesi de bugün açıklandı. Emre Özpeynirci adlı gazeteci, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Renault Clio’nun Türkiye’de üretilen modeline bir günde gelen zammı açıklayarak yaşanan farkı gözler önüne serdi.

‘En ucuz Clio bile 361 bin TL’

Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan durumu en iyi yansıtan tablo, belki de Renault markasının en ucuz otomobilin bile 361 bin TL sınırlarında dolaşıyor olması. 2021 model Clio’nun dün ve bugünkü fiyatlarını karşılaştıran Özpeynirci, aracın başlangıç paketi fiyatına bir günde 114 bin TL zam geldiği bilgisini paylaştı. Özpeynirci, yaptığı paylaşımda “Türkiye’de üretilen en ucuz Clio’nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Özpeynirci, dün paylaştığı başka bir tweet ile de Otokar’ın İtalyan şirketi Iveco işbirliğiyle Sakarya’da üretilecek olan otobüs ile ilgili yeni bilgiler paylaşmıştı. Konuyla ilgili ‘bir iyi bir kötü haberim var’ diyen Özpeynirci, anlaşmanın Türkiye’deki üretimi nasıl ele aldığına dair açıklamalar yapmıştı. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Otomotiv sektöründeki bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Emre Özpeynirci’nin paylaşımı: