Geçtiğimiz hafta kaza riskini artırdığı gerekçesiyle araç içi oyun oynama özelliğini devre dışı bırakan Tesla'ya ABD'den bir 'güvenlik' uyarısı daha geldi. Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin geri görüş kameralarına yönelik uyarısının ardından şirket, 475 bin adet aracını geri çağırma kararı aldı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda birçok güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Dev şirket geçtiğimiz hafta, sürücülerin araç hareket halindeyken oyun oynamasına olanak tanıyan ‘Passenger Play’ özelliğini devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

Bu karar, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) özelliğin ‘kaza riskini’ artırdığını gerekçe göstererek şirkete soruşturma başlatmasının hemen ardından gelmişti. Şimdi de NHTSA, daha farklı güvenlik sorunları nedeniyle şirkete uyarılarda bulundu. Bunun ardından Tesla, 475 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

475 bin adet Model 3 ve Model S geri çağırıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından bugün yapılan açıklamalarda, Tesla araçlarının bazı modellerinde yer alan geri görüş kameralarında, bagajlarda ve ön kaputta oluşan sorunların ‘kaza riskini artırdığı’ ifade edildi. Bunun ardından da Tesla, 475 bin adet Model 3 ve Model S aracını geri çağırdığını duyurdu. Bu sayı, şirketin geçtiğimiz yıl teslim ettiği araç sayısına yakın olduğu için de dikkat çekti.

NHTSA tarafından yapılan açıklamalarda, “Model 3 sedanlarda; bagaj kapağının açılıp kapanması geri görüş kamerasında hasara yol açarak görüntülere zarar verebilir. Model S araçlarda ise ön kaput mandalında oluşacak sorunlar, kaputun sürücünün isteği dışında açılmasına sebep olarak kaza riskini artırabilir” ifadelerine yer verildi. Tesla ise NHTSA’nın açıklamaları veya araçları geri çağırması ile ilgili bir yorumda bulunmadı.