Siz de son zamanlarda gençlerin eskiye oranla daha sık kansere yakalandığını fark ettiniz mi? Önceden yaşa bağlı ortaya çıkan bu hastalık, artık bebeklerde bile görülebiliyor.

Hayatın baharında görünen yetişkinlerin, eskisine kıyasla daha hızlı gelişen ve ölümcül agresif kanserlerden hayatını kaybetmesi dikkat çekici bir durum.

Özellikle gastrointestinal (GİS) sistem kanserleri (kolorektal, böbrek ve pankreas kanserleri dahil) 50 yaşın altında giderek daha fazla görülmeye başlandı.

Kanserin gençler arasında yaygınlaşması modern tıp için acil sorulardan biri hâline gelmiş durumda.

Şu anda ABD, Avrupa ve Asya'daki araştırmacılar; ABD Ulusal Kanser Enstitüsü, Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları ve diğer önde gelen kurumlar tarafından finanse edilen 25 milyon dolarlık bir projede iş birliği yapıyorlar.

Bu büyük çaplı araştırma, erken yaşta kanser vakalarının artışına yol açan çeşitli yaşam tarzı ve çevresel faktörleri inceliyor.

Kolorektal kanser hastalarında 65 yaş üstü ölümler azalırken daha genç hastalar arasındaki ölümler artmakta.

10 yıl önce bilinen risk faktörleri, büyük ölçüde diyet ve egzersizle sınırlıydı çünkü obezite daha yüksek kolorektal ve GİS kanserleri geliştirme şansı ile ilişkilendiriliyordu. Ancak artık durum, kişinin kaç kilo olduğundan çok daha karmaşık.

Makyaj ve saç ürünlerinde bulunan ftalatlar ve günlük ürünlerdeki toksinlere maruz kalmak, genç hastalarda kanser riskini artırdığından şüpheleniliyor.

Ayrıca daha az uyku almak veya kesintili uyku, kanser riskini artırabilecek bir faktör olabilir. Günümüz kanser araştırmaları, bağırsaklardaki bakteri ekosistemine yani 'mikrobiyoma' odaklanıyor.

Bu mikrobiyomdaki bazı bakteri türleri GİS kanserlerinin gelişimiyle ilişkilendiriliyor fakat araştırmacılar, bu değişikliklerin kanserin nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunu henüz kesin olarak belirleyemediler.

Erken kanser vakaları ve ölümlerdeki artış özellikle gelişmiş ülkelerde belirginken dünya genelinde de önemli sorun teşkil ediyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, mikroplastiklerden hava kirliliğine kadar pek çok etmene maruz kalıyor. Ayrıca bu ülkelerde sağlık beslenme ve obezite ile ilişkili sağlık sorunlarının arttığı gözlemleniyor.

Hepimizin bildiği gibi bu tür etmenler, kanseri tetikler. Yani günümüzde bu kadar hava kirliliği ve binbir türlü işlenmiş gıda varken aksi beklenemezdi zaten.

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