Hummer, Cadillac, Chevrolet gibi modelleriyle tanınan otomobil firması GM, 2025 yılına kadar elektrikli otomobil pazarında sağlam bir yer edinmek istediğini açıkladı. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde 30 elektrikli araç modeli satışa sunacak.

Ülkemizde çok popüler olmasa da özellikle ABD’nin en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan GM, elektrikli otomobil pazarına çok sayıda alternatifle katılmak istiyor. Elektrikli araçlara olan bağlılığını artırmak isteyen ve önümüzdeki süreç içerisindeki stratejisini bu noktada kurmaya hazırlanan General Motor, geçtiğimiz günlerde elektrikli motor ve otonom sürüş üzerindeki yatırımlarını 2025'in sonuna kadar 20 milyar dolardan 27 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Şirket; GMC, Hummer EV, Cadillac Lyriq ve Chevrolet gibi pikaplarının yanı sıra Chevy gibi kompakt crossover modelleri için elektrikli model alternatifleri üzerinde çalışma yürütüyor.

GM, bu yatırım süreciyle birlikte 2025'e kadar 30 farklı elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor. Otomobillerin "tüm fiyat aralıklarını" karşılayacağını ve bu modellerin üçte ikisinden fazlasının Kuzey Amerika'da satışa sunulacağını duyuran şirket, bu otomobiller için önemli çalışmalar da yürütüyor. Şimdiki elektrikli otomobillere göre daha fazla özelliğe sahip olması gerektiğini düşünen şirketin otomobillerinde daha önce iddia edilen 400 mil (643 kilometre) menzil yerine 450 mil (724 kilometre) menzile ulaşmayı hedefliyor.

Daha ekonomik ve kaliteli bir batarya teknolojisi kullanılacak

GM, bunları yaparken mevcut maliyeti de düşürmeyi hedefliyor. Şirket, elektrikli otomobillerde en pahalı teknoloji olan bataryalar için de çözüm üretmeyi düşünüyor. Mevcut batarya maliyetlerinin yarısına üretilebilen ikinci nesil Ultium batarya prototipleri üzerinde çalışan şirket, bu bataryaları daha uzun süreli yatırımlar için değerlendiriyor. Zira bu bataryaların 2025'e kadar hazır olmayacağı öngörülüyor.

Genelde yüksek motor gücüne sahip dizel motorlarıyla tanınan GM'in elektrikli motor sektörüne bu denli önem vermesi, dünyanın ekseninin büyük bir hızla buraya kaydığının önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kaliforniya gibi eyaletlerin 2035'e, İngiltere’nin ise 2030'a kadar içten yanmalı motora sahip otomobillerin satışını yasaklayacağını duyurduğunu göz önünde bulundurursak, bu hızlı geçişin sebebi daha net bir şekilde anlaşılabiliyor.