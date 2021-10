Yeni God of War Oyunu PS5 ile Aynı Anda PC’ye Gelecek Gibi

Geçtiğimiz günlerde God of War'ın PC'ye geleceğini açıklayan Sony ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. PC için oyun geliştiren bir şirketin yazılımcısının Linkedin hesabına God of War: Ragnarok'u da eklemesi ve SteamDB'de yer alan bazı bilgiler, "PlayStation özel oyunu" diye bir tabirin gelecekte ortadan kalkabileceğini düşündürüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugüne dek onlarca PlayStation özel oyunu duyurdu. Yalnızca konsollarda oynanabilen bu oyunlar, PC oyuncuları için şu ana kadar hep bir hayal oldu. Ancak bu durum artık değişiyor gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bazı bilgiler, Sony'nin PlayStation özel oyunlarını artık PC'ye de getireceğini düşündürüyor.

PlayStation ekosisteminin en popüler "özel" oyunlarından bir tanesi, God of War'dır. Yıllar içerisinde bir seri haline gelen bu yapım, 2022 yılında God of War: Ragnarok isimli yeni bir üyeye daha sahip olacak.

Kısa süre önce bir açıklama yapan Sony, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen mevcut God of War oyununun PC'ye geleceğini açıklamıştı. Yaşanan son gelişme, yalnızca God of War'ın değil, yaklaşmakta olan yeni God of War: Ragnarok'un da PC'ye geleceğini düşündürüyor.

Linkedin'de dikkat çeken detay

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre God of War'ın PC versiyonu, Jetpack Interactive isimli bir şirket tarafından geliştirilecek. Söz konusu şirketin çalışanlarından bir tanesi olan Warren Lee, Linkedin'de profilinde dikkat çeken bir güncelleme yaptı ve çalıştığı projelere God of War: Ragnarok'u da ekledi. Bunun bir yanlışlık olabileceği de düşünülebilir ancak yaşanan farklı bir gelişme, God of War: Ragnarok'un PC'ye geleceği düşüncesini destekliyor. Üstelik, PC'ye gelecek tek PlayStation özel oyunu God of War serisi de olmayabilir.

Sony, Steam'deki yayıncı ismini değiştirdi

Sony, bugüne dek PC için yayınladığı oyunlarında"PlayStation Mobile" yayıncı ismini kullanıyordu. Ancak bu durum, SteamDB'de yer alan son verilere göre değişmiş durumda. Öyle ki şirket, yayıncı ismini PlayStation PC olarak değiştirdi. İşte bu gelişmenin çok çok önemli olduğunu söylemek gerek. Zira Sony, bu değişiklikle PC dünyasını eskisinden daha fazla önemsemeye başladığını gözler önüne seriyor.

Peki siz hangi PlayStation oyununun PC'ye gelmesini isterdiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...