PlayStation 4'ün en başarılı ve en sevilen oyunlarından bir tanesi olan God of War'un satış gelirleri ortaya çıktı. Eski bir Sony çalışanının LinkedIn profilindeki bilgilere göre oyun, yarım milyar dolarlık gelir elde etti.

PlayStation 4 neslinin en başarılı, en sevilen oyunları diye sorsak, muhtemelen birçok PS4 oyuncusu God of War'u en üst sıralara koyardı. 2018 yılında çıkan oyun, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından bir hayli beğenilmişti. Görünüşe göre oyunun bu başarısı sadece gelen eleştirilere değil aynı zamanda satışlara yansımış.

Timur222 (@bogoard222) isimli bir Twitter kullanıcısı, bu bilgiyi eski bir PlayStation pazarlama çalışanının LinkedIn profilinde keşfetti. TJ Consunji isimli çalışanın çalışma başarıları arasında yer verdiği bu bilgi, daha sonra kaldırıldı.

God of War, 500 milyon dolar gelir elde etti

Çalışanın profilinden elde edilen bilgilere göre God of War, 500 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Dijitalde 10 milyondan fazla satan oyunun dijital satışının toplam satışa oranı ise %40. Satış gelirleri ortaya çıkan tek oyun God of War da olmadı. 2017 yılında çıkan Horizon Zero Dawn, 400 milyon dolar gelir elde etti. Dijitaldeki 8 milyonluk satışı, toplam satışların %35'ini oluşturdu.

Tabii bu istatistikler doğrudan Sony'nin yetkili bir ağzından gelmediği için kesin olarak doğru kabul edemeyiz. Ancak bu rakamların şişirilmiş olduğunu söylemek de yanlış olur. God of War gibi oyun dünyasının en büyük markalarından bir tanesinin 500 milyon dolarlık gelir elde etmiş olması oldukça muhtemel.

Sony, God of War Ragnarok adıyla duyurduğu yeni oyunun da önceli gibi başarılı olmasını umuyordur. 2021 yılında çıkacak olan ve PlayStation 5 için duyurulan oyunun PlayStation 4 için de gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Her iki konsola da çıkarsa tıpkı önceli gibi başarılı satış rakamları elde edebilir.