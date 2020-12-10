Bir oyunsever, PlayStation'ın 26 yıl önce ortaya çıkan renkli logosunun PS5'te nasıl görüneceğini merak etti. Ortaya çıkan sonuç, çoğu PlayStation hayranından olumlu yorum aldı.

Sony, 1994 yılında ilk PlayStation modelini piyasaya sürdüğünde günümüzdekinden çok daha canlı görünen, renkli bir PlayStation logosu kullanıyordu. PlayStation 2’de de yer alan bu renkli logo, yeni nesil PlayStation’larda ise yerini tek renkli tasarıma bırakmıştı.

Sony, PlayStation 5 ile birlikte uzun yıllar sonra PlayStation’un orijinal “açık renkli” tasarımına geri dönüş yaptı ancak logo, tek renkli tasarımını korudu. İlk parti PlayStation 5’lerden birini alma şansı yakalayan bir oyunsever, Manabu Sakamoto tarafından tasarlanan renkli PlayStation logosunun PS5’te nasıl görüneceğini merak ederek ilgi çekici bir çalışma yaptı.

PlayStation 5'e eklenen orijinal renkli PS logosu

Sony, PlayStation 5’teki PlayStation logosunu, cihazın beyaz renkli paneline bir oyma ile ekledi. Game Reaper adlı bir oyun sever, panele arka taraftan renkli etiketler yapıştırarak PlayStation 5’teki PS logosunun 1994 model renkli logo gibi görünmesini sağladı. Game Reaper’ın bu küçük modifiyesi, Twitter’da kısa sürede viral oldu ve pek çok oyun sever, benzer bir çalışmayı kendi konsolunda da gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

PlayStation 5’teki orijinal PS logosunun mu yoksa Game Reaper’ın renkli PS logosunun mu daha hoş göründüğü kişiden kişiye farklı yorumlanabilir. Bununla birlikte söz konusu renkli logonun paylaşıldığı tweetin altına gelen yorumlar oyunseverlerin eski renkli logoyu hiç olmadığı kadar özlediğini gösteriyor.